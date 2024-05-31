Kripto parada yeni dönem başlıyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınan kripto varlıklarla ilgili değişiklik içeren kanun teklifi Türkiye'deki varlık değeri 7.1 milyar dolar olan kripto varlıklara yasal zemin getiriyor. 10 hizmet sağlayıcısında 18.2 milyon yatırımcının bulunduğu kripto varlık piyasasından devletin kasasına her yıl ortalama 100 milyon lira girmesi hesaplanıyor. Düzenlemeyle ilgili ilk imza sahibi olan AK Parti Ankara Milletvekili Ömer İleri, kanun teklifine ilişkin bilgi verdi. Kripto varlıkların değerinde son 15 yılda önemli dalgalanmalar yaşadığını belirten İleri, 2022 yılında toplam piyasa değeri 2.6 trilyon dolar olan kripto varlıkların 2023 sonunda 1 trilyon doların altına gerilediğini, 2024 yılında ise bu oranın 1.8 trilyon dolar seviyesinde olduğunu kaydetti.

Önder YILMAZ

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