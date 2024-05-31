BANKKART ailesi büyüyor

Ziraat Bankası'nın bankacılık kartları markası olan Bankkart, yeni iş birlikleriyle yaygınlığını artırıyor. Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ile yaptığı iş birliği kapsamında Bankkart marka paylaşım ağına dahil olması konusunda anlaşmaya vardı. "Bankkart, geniş müşteri tabanımız, güvenilir imajımız ve yaygın ağımızın desteğiyle emin adımlarla sektör liderliğine ulaştı" diyen Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, "Markamızın, Vakıf Katılım'ın da katacağı güçle yeni bir seviyeye ulaşacağını değerlendiriyoruz" ifadesini kullandı. Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben de "Bankkart'ın bütün imkanlarından Vakıf Katılım müşterileri de faydalanabilecek. Bankamız kredi kartı müşterileri taksit ve puan avantajından yararlanabilecekleri gibi, katılım bankacılığı prensiplerine uygun avantajlardan da istifade edebilecek" dedi.

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