Gastronomi dünyası Turkuvaz’da buluşuyor

Turkuvaz Medya Grubu ve Gastronomi Turizm Derneği iş birliğiyle düzenlenen Gastroshow, gastronomi dünyasının uzman isimlerini bir araya getiriyor. Açılış konuşmasını ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yapacak. Günün ilk açılış paneli "Dünyada Gastronomi Turizmi ve Türkiye Gücü" konu başlığında gerçekleşecek.

Özel oturumun konuşmacılarıysa Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe ve Şef Somer Sivrioğlu olacak. Günün panel programı "Uluslararası Mutfak ve Sokak Lezzetleri" paneli ile devam edecek. Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe'nin moderatörlüğünde gerçekleşecek olan panelde, Develi Lokantası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Develi, Sabırtaşı Restoran Sahibi Mustafa Topçuoğlu ve Başyazıcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Başyazıcıoğlu konuşmacı olarak yer alacak. Zirve iki gün boyunca Turkuvaz medya Merkezi'nde yapılacak.