D’ev’ kampanya

Geçtiğimiz yıllarda rekor kıran konut satışları, faizlerin yükselmesi ve fiyatların artmasıyla geriledi. Emlak Konut da harekete geçerek ev sahibi olmak isteyenler için yeni bir kampanya hazırladı. İstanbul, İzmir, Antalya, Balıkesir ve Denizli'de bulunan 16 projede 4 alternatifli konut indirim kampanyası başlatıldı.

İSTEYENLERE İNDİRİM

Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, Emlak Konut ödeme sistemiyle bankasız ve kefilsiz olarak vatandaşlara ev sahibi olmaları için 4 ayrı ödeme koşulunu içeren kampanyanın detaylarına ilişkin şu bilgileri verdi: "Birinci koşulda; peşin alımlarda yüzde 25 indirim sağlıyoruz. İkinci koşulda; yüzde 25 peşinat, vade farksız ara ödemeli satış koşulumuzda 6, 12 ve 24'üncü aylarda ara ödemeler bulunuyor.

Üçüncü koşulumuzda ise yarısı peşin, kalan yarısı da 1.29 vade farkıyla 24 ay sonra ödeme imkanı sunuyoruz. Dördüncü ve son koşulumuzda da yüzde 25 peşinat, 1.29 vade farkıyla 72 aylık sabit artan taksit seçenekleri olacak. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız web sitemizden, çağrı merkezimizden ayrıntılı bilgi alabilir veya satış ofislerimize gelebilir."

KAPSAM GENİŞLEYEBİLİR

Erdem, yeni alım fırsatları sunan bu kampanyanın vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanacağına ve sektöre yeni bir dinamizm sağlayacağına inandıklarını vurguladı. Dün başlayan kampanya kapsamında 2 bin civarında konutun satılmasını hedeflediklerini söyleyen Erdem, süre sınırı olmadığını ve satış hedefine ulaştıklarında kampanyanın sona ereceğini anlattı. Erdem, süreçte başka projelerin de kampanyaya dahil olabileceğini kaydetti.

SATIŞ KOŞULLARI BİRİNCİ PAKET

- Peşin ödeme

- İndirim oranı: Yüzde 25

- Örnek: 3 milyon TL'lik ev 2 milyon 250 bin TL



İKİNCİ PAKET

- Vade farksız 4 taksit

- Vade süresi: 24 ay

- Ödemeler: % 25 peşin, 6. ay (% 25), 12. ay (% 25) 24. ay (% 25)

- Örnek: 3 milyon TL'lik ev

- 750 bin TL peşin

- 6. ay 750 bin TL

- 12. ay 750 bin TL

- 24. ay 750 bin TL



ÜÇÜNCÜ PAKET

- 2 yıl ödemesiz

- Vade farkı: Yüzde 1.29

- Peşinat: Yüzde 50

- 2 yıl sonra: Yüzde 50

- Örnek: 3 milyon TL'lik ev

- Peşinat: 1.5 milyon TL

- 2 yıl sonra: 1 milyon 753 bin 728 TL

- Yıllık maliyet: 17.8

DÖRDÜNCÜ PAKET

- Yüzde 25 peşinat ödenecek.

- 12'nci ve 24'üncü ayda yüzde 25 ara ödeme

- 1.29 vade farkıyla 72 aylık sabit artan taksit olacak.



BU PROJELER DAHİL

İstanbul'daki Batıyakası, Çınarköy Evleri, Düşler Vadisi, Ebruli Kayaşehir, Vadi Evleri-1, Vadi Evleri-2, Tual Gölyaka, Meydan Başakşehir, Majör Gölyaka, Gölyaka İstanbul ve Yeni Fikirtepe, İzmir'deki Allsancak ve Evora İzmir, Denizli'deki Evora Denizli, Balıkesir'deki Balıkesir Emlak Konutları ile Antalya'daki Park Yaşam Antalya projeleri.