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Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Çakar A Para ekranlarında açıkladı: KKM sistemden azalarak çıkacak

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, A Para ekranlarında son derece önemli açıklamalarda bulundu. Alpaslan Çakar, "KKM'nin yavaş yavaş sistemden azalarak çıkacağını görüyoruz. Geçen sene 125 milyar dolardı bugün 68 milyar dolara düştü. Mevduattaki payı yüzde 25'ten 14'e düştü." ifadelerini kullandı. Çakar ayrıca TL'nin mevduatta cazip bir enstrüman olma durumunu koruyacağını da sözlerine ekledi.

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 00:30 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 00:32
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Çakar A Para ekranlarında açıkladı: KKM sistemden azalarak çıkacak

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Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, A Para'da ekonomideki son gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu. Alpaslan Çakar, Türk Lirası'nın cazibe merkezi olmaya devam edeceğinin altını çizdi. Çakar ayrıca KKM'nin yavaş yavaş sistemden çıkacağını dile getirdi.



"TL EN CAZİP ENSTRÜMAN"
Alpaslan Çakar mevduatta TL'ye dönüşümün çok ciddi boyutlara ulaştığını belirtti ve "Bankacılık sektöründe 16 trilyon TL mevduatımız var. Bunun 196 milyar doları yabancı para. TL'ye dönüşüm çok ciddi noktada. TL'nin payı KKM dahil yüzde 61. Yabancı paranın payı yüzde 39. En iyi olduğu dönemde yüzde 30 yabancı paraydı. Bugün itibarıyla TL mevduat en cazip enstrümanlardan biri olmuş durumda. Ciddi talep var. " dedi.

"KKM sistemden azalarak çıkacak"



"KKM YAVAŞ YAVAŞ SİSTEMDEN ÇIKACAK"
Kur Korumalı Mevduat konusunda da önemli bilgiler veren Çakar, yavaş yavaş KKM'nin sistemden çıkacağını ifade etti. Çakar, "KKM kaynağın en önemli parametrelerinden biri olmuştu son yıllarda. 2021'de devreye alınmış bir üründü. Bugün KKM yüzde 14'lük bir mevduat seviyesine düştü. TL'den KKM'ye dönen mevduat bitti diyebiliriz. Yabancı paradan KKM'ye dönen mevduat hala devam ediyor.



Geçen haftaki düzenlemeye göre KKM'nin yavaş yavaş sistemden azalarak çıkacağını görüyoruz. Takvim vermek mümkün değil. Geçen sene 125 milyar dolardı bugün 68 milyar dolara düştü. Mevduattaki payı yüzde 25'ten 14'e düştü. TL standart mevduat şuan en cazip enstrüman." şeklinde konuştu.



"KUR ENFLASYONUN ÜZERİNDE BÜYÜMEYECEK"
Kurun enflasyonu geçmeyeceğini de aktaran Çakar, "Seçim döneminde maalesef irrasyonel açıklamalara şahit olduk. Bu sene asla kur enflasyonun üzerinde bir büyüme gerçekleştirmeyecek. Yurt dışından ciddi bir kaynak gelişi var. TL çok cazip. Cari açık azalıyor. Böyle bir ortamda kurun artacağını beklemek zor. Merkez Bankası rezervlerinin artışını görüyoruz. Müdahale edecek güce sahip. Önümüzdeki dönemde de TL mevduat cazip olacak." diye ekledi.

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