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Bu kişiler EYT'li olmasa da olur; Mini EYT paketi torbadan çıkıyor! 1800 gün prim şartı silinerek...

Türkiye'de emeklilik sisteminde önemli değişiklikler kapıda! Önümüzdeki dönemde, ev kadınları ve Bağ-Kur'luları erken emekli edecek iki büyük reform daha gündeme gelecek. Bu reformlar, hak sahiplerine erken emeklilik imkanı sunarak emeklilik süreçlerini kolaylaştıracak.

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 11:18 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 11:19
Bu kişiler EYT’li olmasa da olur; Mini EYT paketi torbadan çıkıyor! 1800 gün prim şartı silinerek...

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Ev kadınları için getirilecek olan reform, ev işlerinde çalışan ve prim ödemesi yapılmayan kadınları da kapsayacak. Bu reform sayesinde ev kadınları, daha önce prim ödememiş olsalar dahi belirlenecek kriterler doğrultusunda erken emeklilik hakkına sahip olabilecekler. Bu, ev kadınlarının emeklilik sürecini daha erken bir noktada başlatarak sosyal güvenceye kavuşmalarını sağlayacak önemli bir adım olacak.

"Ev Kadınları ve Küçük Esnaf İçin Yeni Emeklilik Düzenlemesi"

Türkiye'de ev kadınları ve küçük esnaf için önemli bir adım atılıyor. Ev kadınları, özellikle anneler için sağlanacak yeni düzenlemelerle emeklilik haklarına daha kolay kavuşacaklar.

Bu düzenlemeyle Bağ-Kur kapsamında prim ödenen ev kadınları için 5400 gün yeterli olacak. Ancak daha önce çalışıp prim ödemiş olan kadınlar, emeklilik sürecinde daha avantajlı olacaklar. Kadınlar ve özellikle anneler için yıpranma benzeri prim gün sayısı desteği ve yaş indirimi de sağlanacak.

Yapılan düzenlemeyle anneler ve ev kadınları ödedikleri prim sayısına göre her yıl ek prim günü kazanacaklar. Örneğin, 4 yıl prim ödeyen bir anne, 5 yıl prim ödemiş gibi sayılacak ve emeklilik yaş şartından da düşülecek. Böylece anneler daha az prim ödeyerek daha genç yaşta emekli olabilecekler.

Öte yandan, Bağ-Kur emeklilik şartları da revize ediliyor. Özellikle küçük esnaf için getirilen düzenleme ile 9 bin gün olan prim ödeme gün sayısı 1800 gün (5 yıl) azaltılarak 7200'ye düşürülecek. Bu düzenleme, basit usulde vergilendirilen esnaf odalarına kayıtlı küçük esnaf için geçerli olacak ve kuaför, terzi, bakkal, berber gibi esnaflar için emeklilikte prim şartı 7200 gün olarak uygulanacak.

Bu düzenlemenin hayata geçmesiyle, yaş şartını tamamlamış ancak henüz 9 bin gün prim dolduramamış küçük esnaf ve EYT kapsamında olanlar da emeklilik hakkına kavuşacaklar. Esnaf için 5 yıl erken emekli olma hakkı getirilerek, daha fazla maliyetten kurtulup hemen maaşa kavuşabilecekler.

Bu önemli düzenlemeyle, Türkiye'deki ev kadınları ve küçük esnafın emeklilik süreçlerindeki kolaylığa ve adaletin sağlanmasına yönelik önemli bir adım atılmış olacak.

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