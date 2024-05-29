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Rekabet Kurumu'ndan beyaz et sektöründeki 4 firmaya ceza! İşte o markalar...

Rekabet Kurumu beyaz et sektöründe faaliyet gösteren 4 firmaya 1,2 milyar lira rekabet cezası kesti. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, "Beyaz ve kırmızı et piyasalarına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir. Bu pazarlarda faaliyet gösteren firmaların, vatandaşlarımızın refah kaybına yol açan rekabete aykırı her türlü faaliyetten uzak durmasını, aksi halde ağır idari para cezaları ile karşı karşıya kalacaklarını bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyorum." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 14:59 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 15:13
Rekabet Kurumu’ndan beyaz et sektöründeki 4 firmaya ceza! İşte o markalar...

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Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, Kurumun beyaz et sektöründe yürüttüğü soruşturmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol KüleRekabet Kurumu Başkanı Birol Küle

Beyaz ve kırmızı et piyasalarına yönelik çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyleyen Küle, "Rekabete aykırı uygulamaları tespit edilen firmalara Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında ağır idari para cezaları uyguladık ve uygulamaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Küle, beyaz et piyasasında faaliyet gösteren teşebbüslere yönelik 4 ayrı soruşturma açtıklarını anımsatarak şöyle devam etti:

"Bu soruşturmalardan en kapsamlı olanı, rekabete hassas bilgi değişimi yoluyla Kanunumuzun ilgili maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi AŞ (Lezita), As Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda San. ve Tic. AŞ (As Ofis), Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi AŞ (Banvit), Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Paz. San. ve Tic. AŞ (Beypiliç), CP Standart Gıda San. ve Tic. AŞ (CP), Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic. AŞ (Erpiliç), Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Tic. San. AŞ (Gedik), Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ (Hastavuk), Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşl. San. Tic. AŞ (Keskinoğlu) ve Şenpiliç Gıda Sanayi AŞ (Şenpiliç) ünvanlı 10 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturmamızdır. Lezita hakkında ayrıca nihai satış noktalarının yeniden satış fiyatını tespit ettiği iddiasına yönelik de soruşturma yürüttük."

Soruşturma süreçleri devam eden Lezita, Beypiliç, Keskinoğlu ve Şenpiliç'in uzlaşma başvurusunda bulunduğunu belirten Küle, "Uzlaşma süreci sonunda ihlali kabul eden söz konusu 4 üreticiye yaklaşık 1,2 milyar lira idari para cezası uyguladık ve bu teşebbüsler bakımından soruşturma sonlandı." ifadesini kullandı.

AYKIRI FAALİYETTEN UZAK DURUN
Küle, soruşturmada uzlaşma süreci devam eden teşebbüslerin de bulunduğuna ve süreç sonucunda verilen para cezasının artabileceğine dikkati çekerek, "Beyaz ve kırmızı et piyasalarına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir. Bu pazarlarda faaliyet gösteren firmaların, vatandaşlarımızın refah kaybına yol açan rekabete aykırı her türlü faaliyetten uzak durmasını, aksi halde ağır idari para cezaları ile karşı karşıya kalacaklarını bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyorum." dedi.

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