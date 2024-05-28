Reformlara devam

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada; 12. Kalkınma Planı ve OVP'de belirlenen eylemlerin kararlılıkla uygulandığı ve olumlu sonuçların alındığı vurgulanarak, "Cari açıkta düşüş, uluslararası kaynak girişlerinde artış, rezervlerde güçlenme ve risk göstergelerinde iyileşme görülmektedir. İstihdamda tarihi yüksek seviyeye ulaşılmıştır. Yılın ikinci yarısında yıllık enflasyonda belirgin bir gerileme bekliyoruz" denildi.

'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi' ile kamuda harcama kontrolü ve tasarrufların artırılması, yatırımların öncelikli alanlara yönlendirilmesi ile dezenflasyon sürecine önemli katkı sağlanmasının beklendiği dile getirilen açıklamada, şöyle devam edildi: "Yapısal reformlar ana gündemimizi oluşturmaktadır. OVP'de takvimlendirilmiş ve 2024 yılı ilk yarısında tamamlanması öngörülen reformlarda gelinen aşama değerlendirilerek çalışmaların hızlandırılmasına karar verilmiştir. OVP'de reform düzenlemeleri kapsamında öngörülen 81 eylemden 2024 yılı ilk çeyrek itibarıyla 20 tanesi tamamlanmıştır. Takvimi yaklaşan diğer eylemlere ilişkin çalışmalarda önemli mesafe kaydedilmiştir."



YENİ TORBA GELİYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı ve hızla uygulamaya konulan tasarruf tedbirlerinden sonra ikinci paket için de çalışma başlatıldı. Çalışma yapılacak konular 4 ana başlık altında toplanıyor. Bunlar kayıt dışı ekonomi ile mücadele, Kamu İhale Kanunu, KİT yönetimlerinin yapısının değiştirilmesi, vergi yasalarındaki istisnaların sınırlandırılması olarak sıralanıyor. Ekonomik düzenlemeleri içeren torba yasa teklifi hazırlanıp TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Meclis tatile girmeden yasalaştırılması hedefleniyor.

Zübeyde YALÇIN