Torba yasa bekleyen 1999-2006 sonrası sigortalılara 7’li fırsat! Mini emeklilik paketi için liste geldi! 50-55 yaşında...

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Geleneksel emeklilik şartlarını karşılayamayan veya EYT yasası kapsamına giremeyen birçok vatandaş için umut verici gelişmeler yaşanıyor. Son zamanlarda ortaya çıkan alternatif yollar, emeklilik hayalini gerçekleştirmek isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Bu yeni trend, emeklilik sürecini daha erken ve daha kolay hale getirmek için çeşitli seçenekler sunuyor.

1. Çocuklar Avantaj: Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Üç çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor. 2. Askerlik Öne Çeker: Erkekler için askerlik sürelerinin borçlanılması, sigorta giriş tarihini geriye çekiyor ve en az 1 yaş önce emekli olma imkanı sunuyor.