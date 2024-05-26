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İŞKUR'dan iş kurmak isteyen binlerce kişiye hibe! Engelli ve eski hükümlülere hibe başvurusu nasıl yapılır? Başvuru için son tarih ne zaman?

İŞKUR, yeni dönem hibe programları için başvuruları almaya başladı. İş kurmak isteyen engelliler ve eski hükümlüler için zamlı hibeler için son gün 7 Haziran. Peki hibe başvurusu nasıl yapılır? Ne kadar hibe veriliyor? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 11:23 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 11:27
İŞKUR’dan iş kurmak isteyen binlerce kişiye hibe! Engelli ve eski hükümlülere hibe başvurusu nasıl yapılır? Başvuru için son tarih ne zaman?

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İŞKUR'un, işini kurmak isteyen engellilere 400 bin liraya, eski hükümlülere ise 300 bin liraya kadar sağlayacağı hibeden faydalanmak isteyenler başvurularını 7 Haziran'a kadar yapılabilecek.

İşsizlikle mücadele çalışmaları kapsamında işveren ile iş arayanı buluşturan İŞKUR, mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim ve hibe programlarıyla işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasına katkı sağlıyor.

Engelli ve eski hükümlüler gibi özel politika gerektiren gruplara yönelik 2014'ten beri hibe programları yürüten kurum, nisan ayında engelliler için hibe miktarını 150 bin liradan 400 bin liraya, eski hükümlüler için ise 110 bin liradan 300 bin liraya yükseltmişti.

Kurum, yeni dönem hibe programları için başvuruları almaya başladı.

Destekten yararlanmak isteyenler, projeleriyle 7 Haziran'a kadar e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek.

ENGELLİLERE 83 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE ÖDENEK
İŞKUR tarafından, engellilerin kendi işlerini kurmalarını ve istihdam edilmelerini desteklemek amacıyla 2014 yılından bugüne kadar 3 bin 608 projeye toplam 183 milyon liranın üzerinde ödenek aktarıldı.

Söz konusu dönemde, aynı kapsamda eski hükümlülere de 2 bin 746 proje için yaklaşık 110 milyon lira hibe desteği sağlandı.

HİBE DESTEK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Hibe desteğinden yararlanabilmek için bazı şartlar bulunmaktadır:

Genel Olarak: Proje sahipleri 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, vergi mevzuatı ve diğer ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmekle mükelleftir.

ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ VATANDAŞLARA VERİLEN HİBE DESTEĞİNE NEREDEN BAŞVURULUR?
Başvuru sürecini kolaylaştırmak ve erişilebilirliği artırmak amacıyla 2021'den itibaren hibe başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor.

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