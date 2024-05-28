En düşük 13.000 TL cebe girecek! Emekliye çifter çifter ödeme! Ayın 17-18-19-20-21’inde maaş alanlar...

Emeklilerin aylık ödemeleri genellikle Kurban Bayramı 'na denk geliyor. Bu durumda, ödemelerin bayram öncesinde yapılması bekleniyor. Bu sayede, emeklilerin hem ikramiyeleri hem de aylıkları aynı hafta içinde ödenecek.

Ayrıca, emeklilik başvurusu yapmamış olanların da 31 Mayıs tarihine kadar başvuru yapmaları halinde, Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecekleri belirtiliyor. Bu kişiler için aylık hesaplamaları 1 Haziran'dan itibaren başlayacak ve Kurban Bayramı ikramiyesi hak edilmiş olacak.

Tüm bu açıklamalar, emekliler arasında büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Hem Kurban Bayramı'nı huzurlu bir şekilde geçirecek olmaları hem de ekonomik anlamda rahatlamaları, emekliler için sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

En düşük maaş alan bir emekli haziran ayında ikramiye ile birlikte 13.000 TL ödeme alacak.