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Düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, yatırım yapmak isteyenler.... İslam Memiş yaz öncesi son uyarısını yaptı!

Altın piyasasında son dönemde durağan bir seyir hakim. Küresel merkez bankalarının yüksek enflasyon verileri nedeniyle faiz indirimi kararlarını ertelemesi, altın fiyatlarındaki beklenen yükselişin hızını kesti. Bu gelişme, altın yatırımcılarının ilgisini çekmeye devam ediyor ve piyasalarda temkinli bir bekleyişe neden oluyor. Faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesi, yatırımcıların altına olan talebini doğrudan etkiledi. Normalde enflasyonun yükseldiği dönemlerde güvenli liman olarak görülen altına olan talep artarken, faizlerin düşürülmemesi altın fiyatlarındaki hareketliliği sınırladı.

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 07:59 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 08:07
Düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, yatırım yapmak isteyenler.... İslam Memiş yaz öncesi son uyarısını yaptı!

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Küresel piyasalarda altın fiyatları durgun seyretmeye başladı. Merkez bankalarının faiz indirimi patikasına girme ihtimallerinin ertelenmesi, altın fiyatlarının gerilemesine neden oluyor. İşte altın fiyatlarıyla ilgili tüm detaylar ve İslam Memiş'in konu hakkındaki açıklamaları...

İSLAM MEMİŞ UYARDI

"Küresel piyasalarda altın fiyatları durgun bir seyir izlemeye başladı. Merkez bankalarının faiz indirimi patikasına girme ihtimallerinin ertelenmesi, altın fiyatlarında gerilemeye neden oluyor. Bu bağlamda gram altın, uluslararası piyasalarda 2418 liradan güne başladı. "

"Bu hafta açıklanan Fed tutanakları şahin tonda bir metindi. Faiz indiriminde yılın son çeyreğine tekabül eden bir öteleme yapmaya gayret ediyorlar. Bundan sonra piyasalar Fed'in ne zaman faiz indirimi yapmaya çalıştığını anlamaya çalışacak. Yılın son çeyreğinde yine Fed'in faiz indirme olasılığı masada kalmaya devam ediyor."

"Bu haftayı iyimser şekilde bitirdik. Altın fiyatları haftaya sert yükselişle başladı. Hafta başında İran Cumhurbaşkanı'nın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi jeopolitik gerilimlerde yeniden fiyatlandığı için ons altın 2450 dolar seviyesini, gram altın ise 2550 lira seviyesini gördü."

"Ons altında 2380 dolar destek seviyesi onun aşağısı kırılınca 2280 dolar destek seviyesini beklemeyi sürdüreceğimizi söylemiştim.Bu hafta 1 kilogram altının değeri dolar bazlı 2710 dolar değer kaybetti. Gram altın hafta başında 2550 liraydı. Sonrasında 2450 liraya geriledi. Gram altında 100 liralık değer kaybı görüldü. Bu düşüşleri alım fırsatına çevirebilirsiniz."

"Ons altında 125 dolarlık bir gerileme görüldü. 2380 dolar destek seviyesi kırıldı. 2280 dolara göz kırptı. Elinde TL olanlar altın pozisyonunu yüzde 50 kapatabilir."

3 BİN LİRAYI BULACAK

Memiş, gram altının yıl sonunda 3 bin lirayı görebileceği konusunda uyarıda bulunarak, yatırımcılara mevcut fiyat düşüşlerini alım fırsatı olarak değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu. Düğün yapacaklar, altın borcu olanlar ve altın yatırımı yapmak isteyenlerin bu dönemleri değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

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