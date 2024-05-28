Düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, yatırım yapmak isteyenler.... İslam Memiş yaz öncesi son uyarısını yaptı!

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Küresel piyasalarda altın fiyatları durgun seyretmeye başladı. Merkez bankalarının faiz indirimi patikasına girme ihtimallerinin ertelenmesi, altın fiyatlarının gerilemesine neden oluyor. İşte altın fiyatlarıyla ilgili tüm detaylar ve İslam Memiş'in konu hakkındaki açıklamaları...

İSLAM MEMİŞ UYARDI "Küresel piyasalarda altın fiyatları durgun bir seyir izlemeye başladı. Merkez bankalarının faiz indirimi patikasına girme ihtimallerinin ertelenmesi, altın fiyatlarında gerilemeye neden oluyor. Bu bağlamda gram altın, uluslararası piyasalarda 2418 liradan güne başladı. "