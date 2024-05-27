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QNB, Akbank, DenizBank, Garanti BBVA, İş Bankası hesabı olanlar dikkat! 10.000 TL, 25.000 TL ve 35.000 TL alabilirsiniz

Türkiye'deki bankalar, yeni müşterileri cezbetmek için 0 faizli kredi kampanyalarını hızla sürdürüyor. Faiz oranlarının yüksek seyrettiği şu günlerde, tüketicilerin faizsiz kredi olanaklarına büyük ilgi gösterdiği görülüyor. Özellikle, nakit ihtiyacı olanlar için büyük bir fırsat sunan bu kampanyalar, 35 bin TL'ye kadar çıkan kredi miktarları ve esnek vade seçenekleri ile dikkat çekiyor. İşte, 26 Mayıs 2024 itibarıyla banka banka güncellenen faizsiz kredi kampanyaları ve bu kampanyalardan yararlanma koşulları:

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Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024, 10:16 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 10:20
QNB, Akbank, DenizBank, Garanti BBVA, İş Bankası hesabı olanlar dikkat! 10.000 TL, 25.000 TL ve 35.000 TL alabilirsiniz

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Bu kampanyalar, özellikle nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için önemli bir fırsat sunarken, faizsiz kredi olanakları sayesinde bütçelerini koruma altına almalarını sağlıyor. Kampanyaların sürekliliği, müşteri kazanımı ve banka politikalarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, ilgilenen bireylerin güncel bilgileri doğrudan bankaların resmi kanallarından takip etmeleri önerilir.

Enpara.com Faizsiz Kredi Kampanyası

Enpara, yeni müşterilerine özel olarak 10 bin Türk Lirası'na kadar faizsiz kredi imkanı sunuyor. Bu kredi için maksimum 6 ay vade seçeneği mevcut.

QNB Finansbank Faizsiz Kredi Kampanyası

QNB Finansbank, yeni müşterilere 30 bin Türk Lirası'na kadar faizsiz kredi sunuyor. Bu, 3 ay vade ile 20 bin TL taksitli nakit avans ve 6 ay vade ile 10 bin TL ihtiyaç kredisi olarak bölünmüş durumda.

Akbank Faizsiz Kredi Kampanyası

Akbank, yeni müşterilerine 20 bin Türk Lirası'na kadar faizsiz taksitli nakit avans sunuyor. Bu kredinin vadesi 3 ay olarak belirlenmiş.

DenizBank Faizsiz Kredi Kampanyası

DenizBank, yeni müşteriler için 25 bin Türk Lirası'na kadar faizsiz kredi imkanı sağlıyor. Kredi, 6 ay vade ile 10 bin TL ve 3 ay vade ile 15 bin TL olarak iki aşamada kullanılabiliyor.

Garanti BBVA Faizsiz Kredi Kampanyası

Garanti BBVA, 30 bin Türk Lirası'na kadar kredi sağlıyor. Bu, 6 ay vade ile 10 bin TL ihtiyaç kredisi ve 3 ay vade ile 20 bin TL nakit avans olarak dağıtılıyor.

Türkiye İş Bankası Faizsiz Kredi Kampanyası

İş Bankası, 25 bin Türk Lirası'na kadar faizsiz krediyi 3 ay vade ile taksitli nakit avans olarak sunuyor.

Bu kampanyalar, özellikle nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için önemli bir fırsat sunarken, faizsiz kredi olanakları sayesinde bütçelerini koruma altına almalarını sağlıyor. Kampanyaların sürekliliği, müşteri kazanımı ve banka politikalarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, ilgilenen bireylerin güncel bilgileri doğrudan bankaların resmi kanallarından takip etmeleri önerilir.

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