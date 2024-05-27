QNB, Akbank, DenizBank, Garanti BBVA, İş Bankası hesabı olanlar dikkat! 10.000 TL, 25.000 TL ve 35.000 TL alabilirsiniz

Akbank Faizsiz Kredi Kampanyası Akbank, yeni müşterilerine 20 bin Türk Lirası'na kadar faizsiz taksitli nakit avans sunuyor. Bu kredinin vadesi 3 ay olarak belirlenmiş.

DenizBank Faizsiz Kredi Kampanyası DenizBank, yeni müşteriler için 25 bin Türk Lirası'na kadar faizsiz kredi imkanı sağlıyor. Kredi, 6 ay vade ile 10 bin TL ve 3 ay vade ile 15 bin TL olarak iki aşamada kullanılabiliyor.

Garanti BBVA Faizsiz Kredi Kampanyası Garanti BBVA, 30 bin Türk Lirası'na kadar kredi sağlıyor. Bu, 6 ay vade ile 10 bin TL ihtiyaç kredisi ve 3 ay vade ile 20 bin TL nakit avans olarak dağıtılıyor.

Türkiye İş Bankası Faizsiz Kredi Kampanyası İş Bankası, 25 bin Türk Lirası'na kadar faizsiz krediyi 3 ay vade ile taksitli nakit avans olarak sunuyor.

Bu kampanyalar, özellikle nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için önemli bir fırsat sunarken, faizsiz kredi olanakları sayesinde bütçelerini koruma altına almalarını sağlıyor. Kampanyaların sürekliliği, müşteri kazanımı ve banka politikalarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, ilgilenen bireylerin güncel bilgileri doğrudan bankaların resmi kanallarından takip etmeleri önerilir.