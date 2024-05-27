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Ehliyet uyarısı: Bu yıl yenilemeyene ağır fatura

Bu yıl sonuna kadar 7.1 milyon sürücünün ehliyetlerini yenilemesi gerekiyor. Bu kişiler 15 liraya işlemini tamamlarken, 2025’e bırakanlar hem yaptırımlarla karşılaşacak hem de ödeyeceği tutar 5 bin lirayı aşacak...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 07:02
Ehliyet uyarısı: Bu yıl yenilemeyene ağır fatura

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Yeni tip ehliyete geçiş için süre bu yıl sonunda doluyor. 25 milyon 894 bin kişi sürücü belgesini yenilemek için başvururken, 7 milyon 159 bin kişi ise eski tip sürücü belgesini kullanmayı sürdürüyor.

YAPTIRIM DA OLACAK
Eski tip sürücü belgeleri, 31 Aralık 2024'e kadar 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ile indirimli olarak toplam 15 lira karşılığında yenisiyle değiştirilecek. 1 Ocak 2025'ten sonra eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenlerin ise sürücü belgesi harç ücreti, değerli kağıt bedeli ile vakıf payı bedelini tam yatırmaları gerekecek.

B sınıfı sürücü belgesi için bu tutar 2024'te toplam 5 bin 165 lira olarak belirlenmişti. 2025 için yatırılması gereken tutar ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yeniden belirlenecek. Dolayısıyla, yıl sonuna kadar başvuruda bulunmayan sürücüler, ehliyetlerini yenilemek için fazladan 5 bin liranın üzerinde ek ödeme yapmak zorunda kalacak. Kanuni süre içerisinde yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz hale gelecek ve ehliyetini yenilemeyenler araç kullanırken yaptırımla karşılaşacak.

YOĞUNLUK UYARISI
Yetkililer, yılın son aylarında yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için başvurularını erken yapmalarını tavsiye ediyor. Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, ALO 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya 'nvi. gov.tr' üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşların eski sürücü belgesini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

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