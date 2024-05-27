Çalışana çifte tazminat

Çalışanların en önemli güvencesi kıdem ve ihbar tazminatı. Belli şartlarla bu ödemelere hak kazanılıyor. Hesaplamalar da son ücret üzerinden yapılıyor. Kıdem tazminatının bir üst sınırı bulunuyor. Bu da Temmuz'da değişiyor. İhbar tazminatında ise parasal bir tavan yok ancak süre sınırı bulunuyor. Pek çok iş yeri Temmuz'da ara zam planlıyor. Bu da her iki tazminatta tutarları değiştirecek. İşte detayları...



KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Hesap son alınan giydirilmiş brüt ücret üzerinden yapılıyor. Brüt ücrete yıl içinde alınan düzenli ödemeler de dahil ediliyor. Çalışılan süre ile giydirilmiş brüt ücret çarpılıyor, kıdem tazminatı tutarı ortaya çıkıyor. Ödenecek kıdem tazminatından binde 7.59 damga vergisi kesiliyor.



EK ÖDEMELER HESABA NASIL DAHİL EDİLİR?

Ücret dışındaki para veya para ile ölçülebilen menfaatler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınırken, son bir yıl içinde yapılan ödemeler toplamı 365'e bölünerek, 1 güne düşen miktar belirleniyor. Bu tutar da 30 ile çarpılarak kıdem tazminatı hesabına dahil ediliyor. Yargıtay, yıl içinde ücrete zam yapılmışsa, hesaplamalarda son yapılan ödemeyi dikkate alıyor.



TAM YILI AŞAN SÜRELER NASIL HESABA KATILIR?

Bir tam yılı aşan süreler oranlanarak hesaplamaya dahil ediliyor. Örneğin; 1 yıl 11 ay çalışan bir asgari ücretli işçi için hesap şöyle gerçekleştirilecek:



- BRÜT ÜCRET: 20.002,50 TL

- 1 YILLIK TAZMİNAT TUTARI: 20.002,50 TL

- 11 AYLIK TAZMİNAT: 20.002,50 / 12 x 11 = 18.335,63 TL

- TOPLAM: 38.338,13 TL

- DAMGA VERGİSİ: 290,99 TL

- ÖDENECEK TAZMİNAT: 38.047,14 TL



KIDEM TAZMİNATININ TAVANI NE KADAR?

Özel sektörde çalışan işçilere ödenen kıdem tazminatında mevcut tavan 35 bin 58 lira. Bu tutarı aşan kazancı olanlara binde 7.59 damga vergisi kesilerek her yıl için en çok 34 bin 792 lira ödeme yapılıyor.



İHBAR TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

İş Kanunu'na göre; ihbar süresine uyulmadan işten çıkartılan işçiye çalışma süresi 6 aydan az ise 2 hafta; 6 aydan 1.5 yıla kadar ise 4 hafta; 1.5 yıldan 3 yıla kadarsa 6 hafta; 3 yıldan fazla ise 8 hafta üzerinden ihbar tazminatı ödeniyor. Brüt maaş üzerinden o sürelerin ücreti hesaplanıyor, gelir ve damga vergisi kesintisi gerçekleştiriliyor.



EMEKLİLER İHBAR TAZMİNATI ALIR MI?

Emeklilik nedeniyle işten ayrılanlara ihbar tazminatı ödenmiyor. Ancak emekli olup çalışmaya devam eden işçiler, işverenleri tarafından işten çıkartılmaları halinde, şartları oluşursa ihbar tazminatına hak kazanabiliyor.



TAZMİNAT TUTARLARI NE ZAMAN ARTACAK?

Temmuz'da memur maaş katsayısı artacağı için kıdem tazminatı tavanı da artacak. Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25.46 olarak tahmin edilirken, buna göre memur maaş katsayısındaki artış yüzde 20.01 olacak. Tahmin gerçekleşirse kıdem tazminatı tavanı 42 bin 73 liraya ulaşacak.

Damga vergisi kesilmiş olarak yıllık en çok 41 bin 754 lira ödenecek. Bu nedenle tavanın üzerinde kazancı olanların yani aylık brüt kazancı 35 bin 58 lirayı aşanların işten ayrılmayı planlıyorsa Temmuz'u beklemesi avantajına olacak. Temmuz'da pek çok sektörde işverenlerin çalışanlarına ara zam planladığı belirtiliyor. Temmuz'da maaşı artacak olan çalışanların hem kıdem hem ihbar tazminatı tutarları da yeni kazançları üzerinden hesaplanacak.



KIDEM TAZMİNATI TAVANI

- MEVCUT: 35.058,58 TL

- YÜZDE 20.01

- ZAMLI: 42.073,80 TL



KIDEM TAZMİNATI TAVANI (DAMGA VERGİSİ KESİLMİŞ)

- MEVCUT: 34.792,47 TL

- YÜZDE 20.01

- ZAMLI: 41.754,44 TL

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