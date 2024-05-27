Almanlar’dan Togg’a övgü

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Avrupa medyasının gündeminde. Alman otomobil dergisi Auto Bild, "Türk Teslası Çok İyi" başlıklı yazısında, Türkiye'nin yerli ve milli aracı Togg'a övgüler yağdırdı.

Dergi Türkiye'nin otomotiv alanındaki deneyimine atıf yaptı. Türkiye'nin yıllarca farklı ülkelerin markalarını ürettiğine değinen dergi, ülkenin yerli ve milli aracı Togg'un Avrupa'ya açılmaya hazırlandığını yazdı. Dergi, T10X ile test sürüşü gerçekleştirdi. Aracın iç ve dış tasarımına tam not veren dergi, Togg'un bin 515 litreye kadar hacimli bagajının seyahate uygun, koltuklarının da çok konforlu olduğunu kaydetti. Dergi, kokpit bölümünün çeşitli dijital araçlar sunduğuna da vurgu yaptı.