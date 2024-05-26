Emekliye 1-14 Haziran arasında 2’si 1 arada maaş yatacak! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı herkes için...

Emekli ler için sevindirici haberler var! Haziran ayı, emeklilere yönelik ek ödemelerin yapılacağı bir dönem olacak ve bu ödemeler adeta bayram havası estirecek. Emekli Sandığı , SSK ve Bağ-Kur emeklileri için hazırlanan 2'si 1 arada ödeme sürprizi, emeklilerin yüzünü güldürecek.

PROMOSYONLAR DA ARTIRILDI

Emeklilerin maaşını ödemek için yarışan bankalar promosyon kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Hükümet 3.500 -5000 TL olan promosyon alt sınırlarını 8 bin-12 bin TL aralığına çekerken maaşa göre bundan daha az ödeme yapılamıyor. Ancak bankalar isterlerse daha yüksek promosyon da ödeyebiliyor. Rekabet kızışınca promosyon miktarını bankalar 20 bin TL'ye kadar yükseltti. Bazı bankalar ise 12-18 bin lira arasında değişen promosyonlar ödüyor.