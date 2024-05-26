Emekliye 1-14 Haziran arasında 2’si 1 arada maaş yatacak! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı herkes için...

Promosyon miktarlarının özellikle Temmuz ayında yapılacak zamlardan sonra yeniden yükselmesi bekleniyor. Yüksek promosyon veren bankalar ise emeklilerden bazı şartlar istiyor. Emekli müşteri getirilmesi, kredi kullanımı, kredi kartı alma, fatura ödeme talimatı verme gibi şartlar öne süren bankalar buna karşılık promosyon miktarını da yükseltiyor. Ancak promosyon almak için tek şart olan 3 yıl boyunca aynı bankadan aylık alma sözü vermek yeterli oluyor. Daha önce promosyon almış olan emekliler de isterlerse cayma haklarını kullanıp promosyon anlaşmalarını yeni rakamlar üzerinden güncelleyebiliyor.
ERKEN ÖDEME NASIL UYGULANACAK?
Eğer böyle bir karar alınırsa, emekliler Kurban Bayramı öncesinde ikramiyeleriyle birlikte erken aylık ödemelerini de alabilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri Haziran ayında yapılması gereken aylık ödemelerini, memur emeklileri de Temmuz başında verilecek aylıklarını Kurban Bayramı öncesinde görebilecek. Bu ödemeler de büyük ihtimalle 10-14 Haziran'da yapılacak.
Emekli Maaşı Normal Ödeme Tarihleri:
Emeklilerin her ayın belirli günlerinde alacakları maaşlar da tahsis numarasına göre farklı tarihlerde ödeniyor. İşte 4A SSK ve 4B BAĞ-KUR emeklilerinin maaş ödeme tarihleri:
4A SSK Emekli Maaşları Ödeme Tarihleri:
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında maaşlarını alırlar.
4B BAĞ-KUR Emekli Maaşları Ödeme Tarihleri:
Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3 ve 1 olanlar ayın 26'sında,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde maaşlarını alırlar.