Tatil hayal oldu: Bayram tarifesi cep yakıyor

Sezon öncesinde fiyatlarını yüzde 30-40 artıran oteller, şimdi de bayram tarifesi uygulamaya başladı. Normal zamanlara göre 2 kat fiyat isteyen tesislerin yanında tatil bölgelerindeki restoran ve kafelerdeki fiyatlar da dudak uçuklatıyor. Bodrum, Marmaris, Çeşme gibi bölgelerde milyonluk hesaplar sosyal medyada gündem oluyor.

15-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek kurban bayramında tatil planlayan vatandaşlar otel ve tesis ücretleri karşısında şoke oluyor. Tatilin 2 günlük idari izinle 9 güne çıkma ihtimaline karşı fiyatlarını güncelleyen otel ve tesisler normal zamanlara göre 2 kat fiyat istemeye başladı. 4 kişilik bir ailenin çok da lüks olmayan bir tesiste bayramı geçirme planı 100 bin lirayı bulabiliyor. Daha lüks tesislerde ise fiyatlar milyon liralara yaklaşıyor.

BODRUM BAŞI ÇEKİYOR

Normal zamanlarda geceliği 3-4 bin liradan verilen oteller bayramda iki günden az kalmamak şartıyla 6-8 bin liraya kadar çıkıyor. Bodrum'da tatil fiyatları denize yakın oda+kahvaltı konaklama türünde kişi başı 4-10 bin TL bandından başlıyor, orta üst segmentte 35 bin TL'ye kadar çıkıyor. Bayram haftasına aynı tip konaklamalar için ücretler 10 bin TL'den 60 bin TL'ye kadar çıkıyor. Tatil bölgelerinde sadece otel ve tesisler değil restoran, kafe, plaj gibi yerler de fiyatlarını katlıyor. Restoranlardaki 3 bin liralık makarna, 1000 liralık lahmacun fiyatlarıyla ilgili fiş ve faturalar sosyal medyanın da gündeminde. Vatandaşlar bu tür mekanlarında denetlenmesini istiyor.

8 MİLYON LİRAYA VİLLA

Fiyatların artması üzerine vatandaşlar ev kiralama yöntemini seçmeye başladı. Ancak burada da talep artınca fiyatlar uçmaya başladı. Tatil bölgelerindeki normal dairelerin fiyatları da aylık 25 bin liraya kadar çıkarken villa kiralanmak istendiğinde ise aylık 150 bin lira ile 8 milyon lira arasında değişen fiyatlar isteniyor.