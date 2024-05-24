Brent petrol fiyatları düştü! 1 LT benzin ve motorin kaç TL olacak? Akaryakıtta dev indirim! İstanbul, Ankara, İzmir...

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken baz alınan birkaç önemli faktör bulunmaktadır. Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) payı eklenerek KDV hariç Rafineri satış fiyatı hesaplanıyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek belirleniyor. Bu fiyatlar, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatını oluşturuyor.