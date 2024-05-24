1998-2021 yıllarında işe başlayanlar yaşadı! 10-11-12-13-14-15 yıl primle banko emeklilik fırsatı

TARIM İŞÇİLERİ İÇİN ÖZEL DURUM EYT kapsamında, 1999 ve öncesinde işe başlamış tarım işçileri, 3600 prim gününü ve 15 yıl sigortalılık süresini tamamladıkları takdir fallık avantajlara sahip oluyor. Bu grup için yaş şartı aranmadan emeklilik hakkı tanınmış durumda. Kadınlar ve erkekler için belirlenen yaş aralıkları, 40 ile 54 ve 44 ile 58 yıl arasında değişiklik gösteriyor.

12.5 YIL PRİMLE EMEKLİLİK 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında SSK'lı olarak çalışmış kişiler için 4500 prim günü, yani yaklaşık 12.5 yıl prim ödeme gerekliliği bulunuyor.

Bu süreyi tamamlayanlar, aynı zamanda 25 yıllık sigorta süresini doldurmuş ve yaş şartını sağlamış olmaları gerekiyor; kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını tamamlamış olmak şart.

PRİM GÜNÜ EKSİKLERİ VE BORÇLANMA Eksik prim günleri, borçlanma yoluyla tamamlanabilir. Sigortalılar, eksik kaldıkları prim günlerini borçlanarak tamamlayabilir ve böylece emeklilik haklarından daha erken yararlanabilirler.