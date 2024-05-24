PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

1998-2021 yıllarında işe başlayanlar yaşadı! 10-11-12-13-14-15 yıl primle banko emeklilik fırsatı

Emeklilik çalışanların uzun vadeli hayalleri arasında yer alır. Türkiye’de emeklilik sistemine getirilen yeni düzenlemelerle, bazı sigortalılar kısmi emeklilik hakkından yararlanarak daha az prim günü ile emekli olma şansı buluyor. Peki, bu sistemden kimler yararlanabilir ve şartlar nelerdir? İşte az primle emekli olma yollarına dair merak edilenler ve yakında beklenen düzenlemeler!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 11:14 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 11:14
1998-2021 yıllarında işe başlayanlar yaşadı! 10-11-12-13-14-15 yıl primle banko emeklilik fırsatı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bu düzenlemeler, emeklilik hayali kuran pek çok kişi için önemli fırsatlar sunuyor. Özellikle az prim günü ile emekli olmayı hedefleyenler bu değişikliklerle daha erken yaşta emeklilik aylığına kavuşma şansı buluyor.

10 YIL PRİMLE EMEKLİLİK İMKANI

Kısmi emeklilik belirli şartları sağlayan sigortalılara sunulan bir fırsat. Özellikle 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta kaydı bulunan ve SSK'ya bağlı çalışanlar 3600 prim gününü (yaklaşık 10 yıl) tamamlamışsa, belirli bir yaş sınırına gelmiş olmaları koşuluyla emeklilik maaşı almaya başlayabilir.

Kadınlar için bu yaş 50, erkekler için 55 olarak belirlenmişken, emeklilik aylığı başlama yaşı ise kadınlarda 58, erkeklerde 60 olabiliyor. Ancak, EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesi bu şartları yerine getiren herkese uygulanmıyor.

TARIM İŞÇİLERİ İÇİN ÖZEL DURUM

EYT kapsamında, 1999 ve öncesinde işe başlamış tarım işçileri, 3600 prim gününü ve 15 yıl sigortalılık süresini tamamladıkları takdir fallık avantajlara sahip oluyor. Bu grup için yaş şartı aranmadan emeklilik hakkı tanınmış durumda. Kadınlar ve erkekler için belirlenen yaş aralıkları, 40 ile 54 ve 44 ile 58 yıl arasında değişiklik gösteriyor.

12.5 YIL PRİMLE EMEKLİLİK

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında SSK'lı olarak çalışmış kişiler için 4500 prim günü, yani yaklaşık 12.5 yıl prim ödeme gerekliliği bulunuyor.

Bu süreyi tamamlayanlar, aynı zamanda 25 yıllık sigorta süresini doldurmuş ve yaş şartını sağlamış olmaları gerekiyor; kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını tamamlamış olmak şart.

PRİM GÜNÜ EKSİKLERİ VE BORÇLANMA

Eksik prim günleri, borçlanma yoluyla tamamlanabilir. Sigortalılar, eksik kaldıkları prim günlerini borçlanarak tamamlayabilir ve böylece emeklilik haklarından daha erken yararlanabilirler.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin hayatını kaybettiği kazanın ön raporu ortaya çıktı: Kurşun izi var mı? Suikast mı düzenlendi?
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında flaş gelişme! Müdürler birbirlerini sattılar! Müfettişler en kritik soruyu sormadı! FETÖvarı kumpasın hedefinde kimler vardı
Başkan Erdoğan’dan MKYK’da ’değişim’ mesajı: Kırmadan, dökmeden küstürmeden, tamamlayacağız!
Fatih Terim Fonu adı altında ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan hakim karşısına çıkacak! Erzan’a bir dava da kuzeninin eşinden!
Bağ-Kur’luya 5 yıl erken emeklilik müjdesi! 7 bin 200 prim gününü doldurmak yeterli! Peki kapsamda kimler olacak? Nasıl uygulanacak?
FETÖ’cü profesör Süleyman Salih Zoroğlu hayatını kararttığı çocuklarla duruşmada yüz yüze geldi! Mahkeme başkanından skandal talep
İSTANBUL’DA DEPREM ALARMI | Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul’un 3 ilçesi için deprem uyarısı: Kepçeyi vurun | Evimin altından fay hattı geçiyor mu?
ÖZEL I Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş! Salih Uçan ve Cenk Tosun duygularını takvim.com.tr ile paylaştı
Üsküdar karıştı! Kafede silahlı çatışma: Ölü, yaralı, gözaltı!
Başıboş köpek sorununun korkunç bilançosu: Kimi öldü kimi parçalandı, kimi yaralandı!
Spor yazarları Beşiktaş - Trabzonspor maçını değerlendirdi! O oyuncuya övgü dolu sözler
Hazine Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı! İşte ekonomide 3 temel hedef
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’dan Jose Mourinho’ya olay sözler: Benden daha iyisini yapamaz
100 yarışmacı, 100 kategori, 1.000.000 TL ödül! İzlenme rekorları kıran yeni nesil yarışma ’Alan’ Oktay Kaynarca’nın sunumuyla yakında ATV’de
Kayıp koruma Cevad Mihrabi, İbrahim Reisi’nin cenazesinde ortaya çıktı! O iddia ortalığı karıştırmıştı
SON DAKİKA