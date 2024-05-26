Kurban öncesi hangi maaşlar erken yatacak? Bayramdan önce yatacak maaşlar listesi 2024: Emekli, memur maaşı, aile destek, evde bakım, 65 yaş aylığı...

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI? Emekli maaşları her ayın 17'si ile 26'sı arasında hesaba yatırılmaktadır. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemeleri birlikte yatmıştı.



Kurban Bayramı'nın 16-19 Haziran'a yani emekli maaşı ödeme günlerine denk gelmesi ve bayram sonra maaş ödemelerinde yoğunluk olabileceği öngörülmesi sebebiyle, emekli maaşlarının bayramdan önce yatırılacağı düşünülüyor.



Buna göre; Haziran ayı emekli maaşlarının 10-14 Haziran haftasında yatırılması bekleniyor.

GEÇTİĞİMİZ YIL MAAŞLAR ERKEN YATIRILDI Ramazan Bayramı geçtiğimiz yıl 21-23 Nisan tarihlerinde idrak edilmişti. SSK emeklilerine geçtiğimiz yıl ödemeler 14-16 Nisan tarihinde, Bağ-Kur emeklilerine ise maaş ödemeleri 17-18 Nisan'da yatırılmıştı.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYELERİ 2024 NE ZAMAN YATACAK?



Kurban Bayramı emekli ikramiyesi 3.000 lira olarak hesaplara yatırılacak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ayrıca ikramiyelerden yararlanmak için başvuru yapmasına gerek bulunmuyor.



Bayram ikramiyesi ödeme günleri, tahsis numarasına göre farklı tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı henüz ödeme programını duyurmadı.





Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda ikramiyeler 1 hafta önceden yatırılmaya başlanmıştı. Bu yıl bayramın 1. günü 16 Haziran'a denk gelecek. Ödemelerin 10 Haziran'da yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

Evde bakım, 65 yaş aylığı, aile destek ödemeleri erken yatacak mı? Henüz konu hakkında resmi açıklama gelmedi. Detaylar eklendiğinde haberimizde yer alacaktır.