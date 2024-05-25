Maaşı 10.010 TL ve üstü olan acil baksın! SSK BAĞKUR emeklisine kombo müjde saat 20.15 sularında geldi!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan yeni anlaşmalar sayesinde bankalar emekli müşterileri çekmek için promosyon miktarlarını önemli ölçüde artırdı. Bankalar müşteri portföylerine daha fazla emekliyi çekmek için çeşitli teklifler sunmaya başladı. Bazı bankalar, rakiplerini geride bırakarak 18 bin lira gibi oldukça cazip promosyonlar sunmaya başladılar. Bu yarış, emekliler arasında hangi bankanın daha iyi koşullar sunduğu konusunda dikkatli bir seçim yapma fırsatı sunuyor.