1994-2001-2014 sonrası için 45-46-48 yaşla emeklilik! Matematiksel kademe hesap tablosu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanların uzun süredir hayalini kurduğu erken emeklilik fırsatını daha erişilebilir hale getiren yeni düzenlemeleri devreye almaya devam ediyor. Bu düzenlemeler sayesinde, sigorta başlangıç tarihi gibi belirleyici faktörlere bağlı olarak erken emeklilik hedefi artık daha kolay ulaşılabilir bir hale geliyor. Doğru planlama ve bilinçli adımlarla erken emekli olma hayalini gerçeğe dönüştürmek mümkün.