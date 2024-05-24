Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarih verdi: Trakya’ya nükleer enerji santrali!

"Çin, birçok açıdan yenilenebilir enerji alanında küresel lider konumunda. Ülke, dünyadaki büyük yenilenebilir ekipman tedarikçilerine ve yenilenebilir enerji jeneratör şirketlerine sahip. Nükleer enerjide ise birçok yeni reaktör inşa ediyor. Dolayısıyla bu alanlarda ortak bir anlayış ve hedeflere sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bu nedenle Çin ile enerji alanında işbirliğine büyük önem veriyoruz."

Çin'in yenilenebilir ve nükleer enerji alanında küresel anlamda önemli bir konumda olduğunu aktaran Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

Bayraktar, Doğal Kaynaklar Bakanı ve Ulusal Enerji İdaresi Başkanı ile yaptıkları görüşmelerde işbirliğine dair somut adımlar belirlediklerine değinerek, "Ekimde Çin'de düzenlenecek uluslararası madencilik konferansına konuşmacı olarak davet edildim. Büyük ihtimalle Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile madencilik alanında işbirliğine ilişkin bir tür çerçeve anlaşması imzalayacağız." ifadelerini kullandı.

Kritik minerallerin sadece Çin veya Türkiye için değil, aynı zamanda küresel ekonomi için de hayati önem taşıdığını vurgulayan Bayraktar, yeşil enerjiye geçiş sürecinde elektrikli araçlar ve piller gibi yeni teknolojilerde kullanılacak çok fazla hammaddeye ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Bayraktar, Çin ile nükleer enerji alanda işbirliği içerisinde olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Çin ile nükleer alanda işbirliğimiz 2016'ya dayanıyor ve nükleer alanda bir Çinli firma ile işbirliği anlaşması imzalamıştık. O tarihten bu yana önemli tüketim bölgelerinden biri olan Trakya'da 4 nükleer reaktör inşa etmek için görüşmelerde bulunuyoruz. Artık önümüzde daha sağlam bir yol haritası var ve umarım bu şirketle tüm bu görüşmeleri sonuçlandırabileceğiz."