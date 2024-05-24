SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Borsa İstanbul'dan haftalık kapanış rekoru

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,07 değer kaybederek 10.676,65 puandan tamamlamasına karşın tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek, 10.800 ve 11.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 18:37 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 18:40
Borsa İstanbul’dan haftalık kapanış rekoru

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,07 değer kaybederek 10.676,65 puandan tamamlamasına karşın tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Piyasalarda gün sonu: Borsada son durum ne?

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 115,88 puan azalırken, toplam işlem hacmi 90,8 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksi günü düşüşle tamamlamasına karşın geçen haftaki kapanışa göre yüzde 0,31 değer kazandı ve 10.676,65 puanla tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,48, holding endeksi yüzde 1,66 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,52 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 2,62 ile inşaat oldu.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Son verilerimize göre Türk lirası bazlı mevduatın payı Ağustos 2023'teki en düşük seviyesi olan yüzde 31'den yüzde 45'e yükseldi." dedi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktivitedeki canlılığa işaret etmesinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) ilk faiz indirimine ilişkin beklentilerin, yılın son çeyreğine ötelenmesiyle risk algısının arttığını belirtti.

Haftaya yurt içinde büyüme, reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi, TCMB finansal istikrar raporunun izleneceğin ifade eden analistler, yurt dışında ise ABD'de büyüme, kişisel gelir ve harcamalar, Avro Bölgesinde enflasyon, tüketici güven endeksi, Almanya'da enflasyon, Çin'de sanayi karları, Japonya'da sanayi üretimi ve perakende satışlar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek, 10.800 ve 11.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Albaraka İslami Finans Zirvesi’nde önemli açıklamalar | Küresel düzeni yerden yere vurdu | Yastıkaltı çağrısı
Lahey’den İsrail’e 1 ay süre! Uluslararası Adalet Divanı’ndan karar geldi: Refah’ta saldırılar durmalı, sınır kapısı açılmalı
TV’lerde elde çubuk dilde nutuk devrine son! TSK Personel Kanunu teklifinde kapsamlı önlemler: MSB’den izinsiz beyan verene hapis
Romanya ‘çocuklarımızdan değerli değil’ demişti! AB ülkesinde 65 bin sokak köpeği için kanun uygulandı
Son dakika: MİT’ten Irak’ta nokta operasyon! PKK/KCK’lı teröristler Hadice Kaya ve Heva Kivelçek’i etkisiz hale getirildi
Başıboş hayvan sorununa akılalmaz tepki: Hatice köpek taklidi yaptı!
Selin Öztürk cinayete mi kurban gitti? Spil Dağı’nda darbedildiği ortaya çıktı! Yayına bağlanan ismin sözleri olayın seyrini değiştirdi
Makam aracıyla göçmen kaçakçılığında flaş detay! Askerler ve Suriyeli göçmenler arasında pazarlık! Adam başı 3 bin dolar
Başıboş sokak köpeği sorununa tarihsel bakış! Atatürk dönemindeki Resmi Gazete’de ’umumi mücade’ vurgusu: ’İtlaf’lı çözümün belgesi
Ankara’yı sel vurdu: Park halindeki aracın altında sıkışan çocuk kamerada
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin hayatını kaybettiği kazanın ön raporu ortaya çıktı: Kurşun izi var mı? Suikast mı düzenlendi?
SON DAKİKA | Talim ve Terbiye Kurulu duyurdu! Yeni müfredat onaylandı! İşte 9 soruda yeni model
Eli kanlı terör örgütü PKK’dan sözde ’teröristan’ planı! Suriye’nin kuzeyinde seçimle meşrulaşma peşindeler
Üsküdar karıştı! Kafede silahlı çatışma: Ölü, yaralı, gözaltı! | Çatışma anı kamerada
Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ifade zamanı! Fenerbahçeli isimler için flaş karar! Aralarında İsmail Kartal’ın oğlu da var
SON DAKİKA