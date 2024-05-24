SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

1999-2005-2008 arası işe başlayana erken emeklilik müjdesi! Prim şartı 1800 gün azalacak! 58,60,65 yaşında...

Türkiye'de Bağ-Kur sisteminde yapılacak olan reformlar, emeklilik yolunda önemli bir dönemeç oluşturuyor. Son günlerde gündemi meşgul eden bu reformlar, Bağ-Kur'lular için önemli avantajlar sunarak emeklilik sürecini kolaylaştıracak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 14:34 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 14:36
1999-2005-2008 arası işe başlayana erken emeklilik müjdesi! Prim şartı 1800 gün azalacak! 58,60,65 yaşında...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Emekliliğe ilişkin tarihi reformlar önümüzdeki dönemde de sürecek. Bu kapsamda atılacak adımlardan biri de Bağ- Kur'lulara ilişkin olacak. Hazırlığı yapılan yeni emeklilik reformu ile yaklaşık 1 milyon kişinin prim şartı bin 800 gün azaltılacak.

Emeklilik için 9 bin yerine 7 bin 200 prim günü yeterli olacak. Hem düzenlemenin kapsamı hem de tarihi en çok merak edilen konuların başında geliyor.

KAPSAM VE SÜRE AYARI
Çalışma ilk duyurulduğunda küçük esnafı kapsayacağının altı çizilmişti. Buna göre bakkal, kasap, berber, kuaför ve tamirci gibi küçük esnaf için emeklilik kolaylaşacak.

Burada 'küçük esnaf' tanımının kapsamına kimlerin gireceği önem taşıyor. 10 ve altı personel kriterinin getirilebileceği konuşuluyor. 10 ve altında personel çalıştıran esnafa 5 yıl prim avantajının sağlanması bekleniyor.

Yasal düzenleme sırasında kapsamın genişletilmesi de mümkün. Bu gerçekleşirse daha fazla Bağ-Kur'lu ya da tüm Bağ-Kur'lular bu avantajdan yararlanabilecek. Bu düzenlemenin tüm süreleri kapsayıp kapsamayacağı da merak konusu.

Eğer yeni emeklilik reformu tüm süreleri kapsarsa, 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayan ve kapsama giren Bağ-Kur'lu erkek sigortalılar için prim gün şartı 9 binden 7 bin 200'e inecek.

7 bin 200 prim gününü tamamlamış olan EYT'li erkek esnaf hemen emekli olabilecek.

Son 3.5 yıl avantajından yararlanmak için Bağ-Kur'dan SSK'ya geçmiş olanlar da SSK'daki çalışmaları 3.5 yıldan az ve 7 bin 200 günü tamamlamışlarsa Bağ-Kur kapsamında emekli olabilecek.

ÇALIŞMA HANGİ AŞAMADA?
BAĞ-KUR reformuna ilişkin hazırlıkların sürdüğü belirtiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Kısa zamanda bunu neticelendirmeye gayret edeceğiz" ifadesini kullanmıştı.

Bağ- Kur'lular düzenlemenin bu yıl içinde torba yasa tasarısıyla Meclis'e sevk edilmesini istiyor.

YENİ SİGORTALIDA YAŞA DİKKAT!
8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanlarda kapsama giren kadın ve erkek Bağ-Kur'luların prim şartı bin 800 gün azalacak.

Bu kişilerin prim gün şartı 7 bin 200'e inecek ancak yaş şartının da tamamlanması gerekecek.

7 bin 200 prim gününü tamamlayanlar sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı doldurmuşsa emekli olabilecek.

Yani 9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasında işe başlayan kadınlarda 58, erkeklerde 60, sonrasında başlayanlarda ise 65'e varan yaşların da tamamlanması gerekecek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başıboş sokak köpeği sorununa tarihsel bakış! Atatürk dönemindeki Resmi Gazete’de ’umumi mücade’ vurgusu: ’İtlaf’lı çözümün belgesi
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin hayatını kaybettiği kazanın ön raporu ortaya çıktı: Kurşun izi var mı? Suikast mı düzenlendi?
SON DAKİKA | Talim ve Terbiye Kurulu duyurdu! Yeni müfredat onaylandı! İşte 9 soruda yeni model
Eli kanlı terör örgütü PKK’dan sözde ’teröristan’ planı! Suriye’nin kuzeyinde seçimle meşrulaşma peşindeler
Üsküdar karıştı! Kafede silahlı çatışma: Ölü, yaralı, gözaltı! | Çatışma anı kamerada
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında flaş gelişme! Müdürler birbirlerini sattılar! Müfettişler en kritik soruyu sormadı! FETÖvarı kumpasın hedefinde kimler vardı
EMEKLİYE HEM İKRAMİYE HEM ERKEN MAAŞ | SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine müjde! Mayıs ayı bitmeden bunu yapın!
Müge Anlı’nın programında sürpriz! Ünlü oyuncu izleyicilerin arasında çıktı: Tüm konulara hakimim
Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ifade zamanı! Fenerbahçeliler mahkemeye sevk edildi! Aralarında İsmail Kartal’ın oğlu da var
Başkan Erdoğan’dan MKYK’da ’değişim’ mesajı: Kırmadan, dökmeden küstürmeden, tamamlayacağız!
Fatih Terim Fonu adı altında ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan hakim karşısına çıkacak! Erzan’a bir dava da kuzeninin eşinden!
Rekabet Kurumu’ndan Google ve Meta’ya sıkı denetim: Bizi ikna edene kadar her gün ceza
FETÖ’cü profesör Süleyman Salih Zoroğlu hayatını kararttığı çocuklarla duruşmada yüz yüze geldi! Mahkeme başkanından skandal talep
Bağ-Kur’luya 5 yıl erken emeklilik müjdesi! 7 bin 200 prim gününü doldurmak yeterli! Peki kapsamda kimler olacak? Nasıl uygulanacak?
İSTANBUL’DA DEPREM ALARMI | Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul’un 3 ilçesi için deprem uyarısı: Kepçeyi vurun | Evimin altından fay hattı geçiyor mu?
SON DAKİKA