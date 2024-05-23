Tarih belli oldu: KYK yurtları ne zaman emeklilere açılacak?

Gençler, başvurularını 444 0 472 (ALO GSB) aracılığı ile en az 1 gün öncesinden iletişime geçerek, rezervasyon yaptırdı ve tercih ettikleri bölgedeki yurtta en fazla 5 gün boyunca konaklayabildi. Emekliler de benzer şekilde konaklama başvurularını 'ALO GSB' aracılığı yapacak ve 5 gün boyunca ücretsiz istedikleri bölgedeki KYK yurdunda konaklayabilecek.