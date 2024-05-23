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Tarih belli oldu: KYK yurtları ne zaman emeklilere açılacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurtların emeklilere açılacağı tarih belli oldu. 81 ilde KYK yurtları, 2023-2024 akademik yılın tamamlanmasından sonra temmuz ayında 1 aylığına emeklilere açılacak. Emeklilerin konaklayacağı yurtlar belirlendikten sonra başvurular açılacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 13:33 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 13:41
Tarih belli oldu: KYK yurtları ne zaman emeklilere açılacak?

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Emeklilere ücretsiz tatilin detayları belli oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nda düzenlenen 'Sosyal Güvenlik Haftası Buluşması' programında emeklilere yönelik yeni hizmetlerin hayata geçirilmesinde birçok paydaşın desteği olduğunu dile getirerek, KYK bünyesinde yaz aylarında uygun olan yurtların, 1 aylık dönemde emeklilerin ücretsiz kullanımına açılacağını söyledi.

EMEKLİLER KYK YURTLARINI ÜCRETSİZ KULLANACAK
Bakan Işıkhan, "KYK bünyesinde yaz aylarında uygun olan yurtlar, 1 aylık dönemde emeklilerimizin ücretsiz kullanımına açılacak. Bunun yanında Gençlik ve Spor Bakanlığımız bünyesindeki tesisleri ücretsiz olarak tüm emeklilerimize açma kararı aldı" dedi.

SEYAHATSEVER MODELİ UYGULANACAK
Gençlik ve Spor Bakanlığı, bünyesindeki tesisleri ücretsiz olarak tüm emeklilere açmak için çalışmalara başladı.

Emeklilere ücretsiz tatil projesinde, geçen yıl gençler için uygulanan 'Seyahatsever Projesi' modeli uygulanacak.

Gençler, başvurularını 444 0 472 (ALO GSB) aracılığı ile en az 1 gün öncesinden iletişime geçerek, rezervasyon yaptırdı ve tercih ettikleri bölgedeki yurtta en fazla 5 gün boyunca konaklayabildi. Emekliler de benzer şekilde konaklama başvurularını 'ALO GSB' aracılığı yapacak ve 5 gün boyunca ücretsiz istedikleri bölgedeki KYK yurdunda konaklayabilecek.

EMEKLİLER İÇİN TEMMUZ AYINDA AÇILACAK
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 81 ilde KYK yurtları, 2023-2024 akademik yılın tamamlanmasından sonra temmuz ayında 1 aylığına emeklilere açılacak. Emeklilerin konaklayacağı yurtlar belirlendikten sonra başvurular açılacak.

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