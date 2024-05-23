Tarih belli oldu: KYK yurtları ne zaman emeklilere açılacak?

Emeklilere ücretsiz tatilin detayları belli oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nda düzenlenen 'Sosyal Güvenlik Haftası Buluşması' programında emeklilere yönelik yeni hizmetlerin hayata geçirilmesinde birçok paydaşın desteği olduğunu dile getirerek, KYK bünyesinde yaz aylarında uygun olan yurtların, 1 aylık dönemde emeklilerin ücretsiz kullanımına açılacağını söyledi.
EMEKLİLER KYK YURTLARINI ÜCRETSİZ KULLANACAK
Bakan Işıkhan, "KYK bünyesinde yaz aylarında uygun olan yurtlar, 1 aylık dönemde emeklilerimizin ücretsiz kullanımına açılacak. Bunun yanında Gençlik ve Spor Bakanlığımız bünyesindeki tesisleri ücretsiz olarak tüm emeklilerimize açma kararı aldı" dedi.
SEYAHATSEVER MODELİ UYGULANACAK
Gençlik ve Spor Bakanlığı, bünyesindeki tesisleri ücretsiz olarak tüm emeklilere açmak için çalışmalara başladı.
Emeklilere ücretsiz tatil projesinde, geçen yıl gençler için uygulanan 'Seyahatsever Projesi' modeli uygulanacak.