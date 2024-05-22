Emekliye yeni ikramiye jesti çıktı! Ayın 17-18-19-20-21-22’sinde maaş alanlar dikkat! SSK, Bağ-Kur hepsi dahil...

İkramiyeler, sadece emekliler için değil, aynı zamanda dul ve yetim maaşı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler ve 65 yaş aylığı alanları da kapsıyor. Emeklilerin, bayram öncesinde aldıkları ikramiyelerle birlikte bayram coşkusunu daha da artırdığı görülüyor.