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Emekliye yeni ikramiye jesti çıktı! Ayın 17-18-19-20-21-22'sinde maaş alanlar dikkat! SSK, Bağ-Kur hepsi dahil...

Emekliler için heyecan verici günler kapıyı çalıyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bayram ikramiyesi ödemeleri gündemin en önemli konularından biri haline geldi. Geçtiğimiz Ramazan ayında yapılan sevindirici açıklama ile emekli bayram ikramiyesinde %50'lik bir artış sağlanmış, bu müjde emekliler arasında büyük bir sevinçle karşılanmıştı. Şimdi, emekliler bir kez daha bayram ikramiyesi heyecanı yaşarken, bu ekstra ödeme ile birlikte bayram hazırlıklarına daha rahat bir şekilde odaklanabilecek olmanın mutluluğunu yaşıyorlar.

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Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 22:36 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 22:36
Emekliye yeni ikramiye jesti çıktı! Ayın 17-18-19-20-21-22’sinde maaş alanlar dikkat! SSK, Bağ-Kur hepsi dahil...

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İkramiyeler, sadece emekliler için değil, aynı zamanda dul ve yetim maaşı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler ve 65 yaş aylığı alanları da kapsıyor. Emeklilerin, bayram öncesinde aldıkları ikramiyelerle birlikte bayram coşkusunu daha da artırdığı görülüyor.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATAR?

Kurban Bayramı arefesi bu sene 15 Haziran gününe denk geliyor. Bayram günleri ise 16-19 tarihleri arasında idrak edilecek. Emekli bayram ikramiyelerinin ödemerinin de 15 Haziran'dan önce yapılması bekleniyor.

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi 2 ile 5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırıldı.



4A (SSK) kapsamında gelir ve maaş alanların ödeme günü 17 ve 18 olanlara 2 Nisan'da; 19, 20, 21 ve 22 olanlara 3 Nisan'da; 23, 24, 25 ve 26 olanlara 4 Nisan'da ikramiyeler yattı.

EMEKLİ MAAŞ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılıyor.

Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor.

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

KİMLER 3 BİN LİRA İKRAMİYE ALACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

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