Togg’dan araba alacakları heyecanlandıracak adım! Kredi kampanyasında tarih uzadı

Togg'un resmi X hesabından yapılan açıklamada, Togg T10X'e özel kredi kampanyasına gösterilen ilgiden dolayı teşekkür edildi.

"Yoğun isteğiniz üzerine, sadece T10 X V1 uzun menzil seçeneğinde geçerli olmak üzere finansman desteğimizi uzatıyoruz.

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NİSANDA SATILAN HER 2 ELEKTRİKLİ OTOMOBİLDEN 1'İ TOGG OLDU

Türkiye elektrikli otomobil pazarında nisan ayında satış lideri 3 bin 3 adetle Togg olmaya devam etti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2024 Nisan'da otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 azalarak 75 bin 919 adet oldu.

Nisanda otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,61 azalarak 61 bin 448 olurken hafif ticari araç satışları da yüzde 28,6 azalışla 14 bin 471 şeklinde gerçekleşti.