’Aman telaşa kapılmayın’ diyen İslam Memiş yeni tarih verdi! Duyanlar Kapalıçarşı’ya akın etti! İşte çeyrek, yarım, tam, 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatları

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüş piyasalarındaki son durumu değerlendirirken yatırımcılara sakin olmaları tavsiyesinde bulundu. Memiş, "Reisi'nin ölümüyle beraber ons altın 40 dolar yükselerek 2 bin 450 dolara, gram altın ise 40 TL artarak 2 bin 550 TL'ye ulaştı. Ancak bu yükseliş geçici oldu ve fiyatlar kısa sürede düşüşe geçti. Şu an ons altın 2 bin 432 dolar, gram altın ise 2 bin 527 TL seviyelerinde. Kısa vadede altın fiyatlarının daha da düşmesini bekliyorum." dedi. Uzman, yıl sonuna doğru ons altının 3 bin dolar, gram altının ise 3 bin ile 3 bin 500 TL arasında olmasını öngörüyor.