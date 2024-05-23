SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

'Aman telaşa kapılmayın' diyen İslam Memiş yeni tarih verdi! Duyanlar Kapalıçarşı'ya akın etti! İşte çeyrek, yarım, tam, 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatları

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi ve bu olayın ardından ortaya atılan suikast iddiaları, bölgesel siyasi gerilimlerle birlikte dünya ekonomi piyasalarını da etkiliyor. Suudi Arabistan Kralı'nın sağlık sorunları ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ateşkes konusundaki isteksizliği, altın fiyatlarını tarihi zirvelere taşıdı. İşte çeyrek, yarım, tam, 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 08:55 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 08:55
’Aman telaşa kapılmayın’ diyen İslam Memiş yeni tarih verdi! Duyanlar Kapalıçarşı’ya akın etti! İşte çeyrek, yarım, tam, 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatları

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüş piyasalarındaki son durumu değerlendirirken yatırımcılara sakin olmaları tavsiyesinde bulundu. Memiş, "Reisi'nin ölümüyle beraber ons altın 40 dolar yükselerek 2 bin 450 dolara, gram altın ise 40 TL artarak 2 bin 550 TL'ye ulaştı. Ancak bu yükseliş geçici oldu ve fiyatlar kısa sürede düşüşe geçti. Şu an ons altın 2 bin 432 dolar, gram altın ise 2 bin 527 TL seviyelerinde. Kısa vadede altın fiyatlarının daha da düşmesini bekliyorum." dedi. Uzman, yıl sonuna doğru ons altının 3 bin dolar, gram altının ise 3 bin ile 3 bin 500 TL arasında olmasını öngörüyor.

Gümüş Piyasası Altını Solladı

Memiş, gümüş yatırımcıları için de önemli açıklamalarda bulundu. Uzman, "Gümüş, bu yılın ilk yarısında yatırımcısına daha fazla kazandırdı. Gram fiyatı 33,60 kuruşa kadar yükseldi. Kısa vadede bir düşüş bekliyorum ama Temmuz ayı itibarıyla yeniden yükselişe geçeceğini tahmin ediyorum." şeklinde konuştu.

Dolar ve Euro Ne Olacak?

Döviz piyasaları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Memiş, şu anda döviz kurlarının stabil olduğunu ancak Temmuz ayından itibaren artış beklediğini belirtti. Uzman, yıl sonunda dolar ve euro kurlarının 40 TL'yi bulacağını öngörüyor.

Citibank'tan Önemli Altın Analizi

Öte yandan, küresel finans sektörünün önde gelen kuruluşlarından Citibank, altın fiyatları için kendi projeksiyonlarını ortaya koydu. Banka, önümüzdeki 6 ila 18 ay içinde ons altın fiyatlarının 3.000 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor. Citibank analistlerinin raporuna göre, eğer altın fiyatları belirlenen 2.500 dolarlık kritik seviyeyi aşabilirse, bu durum fiyatların daha da yükseleceği yönünde bir ivme kazandırabilir.

Elinde 1 gram bile altın olanlara uyarı! İslam Memiş duyurdu: Haziran ayında...
Altını böyle alanlar dikkat!

Altın Piyasasında Yatırım Fırsatları

Küresel ekonomide yaşanan belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler, altına olan ilgiyi artırıyor. Merkez bankalarının altın alımlarını artırması ve düşük faiz ortamı, altın yatırımcıları için olumlu haberler olarak kabul ediliyor. Yatırımcılar, özellikle belirsiz zamanlarda güvenli liman olarak gördükleri altına yöneliyor.

Gelecek Tahminleri ve Piyasa Beklentileri

Altın fiyatları üzerine yapılan bu tahminler, piyasa uzmanları ve yatırımcılar için önemli bir yol gösterici. Özellikle yüksek volatilite dönemlerinde, altının güvenli bir yatırım aracı olarak öne çıkması bekleniyor. Uzmanlar, altın piyasasındaki gelişmeleri yakından takip ederken, yatırımcılar da bu tahminler doğrultusunda portföylerini şekillendiriyor.

Altın Fiyatları ve Türleri Hakkında Güncel Bilgiler

Altın, hem yatırımcılar hem de takı severler için büyük bir ilgi odağıdır. Farklı altın türleri ve bunların fiyat hareketlerini takip etmek, piyasada avantaj elde etmek için önemlidir. Aşağıda, güncel altın fiyatları ve bu fiyatların değişim oranları hakkında detaylı bilgiler bulabilirsiniz.

Gram Altın (TL/GR)

  • Fiyat: 2.500,02 TL
  • Önceki Fiyat: 2.500,45 TL
  • Değişim: -0,11%

22 Ayar Bilezik

  • Fiyat: 2.270,87 TL
  • Önceki Fiyat: 2.287,91 TL
  • Değişim: 0,00%

Altın (ONS)

  • Fiyat: 2.417,36 TL
  • Önceki Fiyat: 2.417,76 TL
  • Değişim: -0,13%

Altın ($/kg)

  • Fiyat: 77.272,00 $
  • Önceki Fiyat: 77.282,00 $
  • Değişim: -0,23%

Altın (Euro/kg)

  • Fiyat: 83.981,00 €
  • Önceki Fiyat: 83.992,00 €
  • Değişim: -0,23%

Cumhuriyet Altını

  • Fiyat: 16.170,00 TL
  • Önceki Fiyat: 16.365,00 TL
  • Değişim: -0,19%

Yarım Altın

  • Fiyat: 8.097,00 TL
  • Önceki Fiyat: 8.220,00 TL
  • Değişim: -0,19%

Çeyrek Altın

  • Fiyat: 4.049,00 TL
  • Önceki Fiyat: 4.110,00 TL
  • Değişim: -0,19%

Reşat Altını

  • Fiyat: 16.202,47 TL
  • Önceki Fiyat: 16.397,95 TL
  • Değişim: 0,01%

Kulplu Reşat Altını

  • Fiyat: 16.204,69 TL
  • Önceki Fiyat: 16.400,20 TL
  • Değişim: 0,03%

22 Ayar Altın TL/Gr

  • Fiyat: 2.265,23 TL
  • Önceki Fiyat: 2.400,16 TL
  • Değişim: -0,19%

18 Ayar Altın TL/Gr

  • Fiyat: 1.825,01 TL
  • Önceki Fiyat: 1.825,33 TL
  • Değişim: -0,11%

14 Ayar Altın TL/Gr

  • Fiyat: 1.335,22 TL
  • Önceki Fiyat: 1.761,95 TL
  • Değişim: -0,18%

Kapalıçarşı Ziynet 2.5

  • Fiyat: 40.147,86 TL
  • Önceki Fiyat: 40.788,95 TL
  • Değişim: 0,04%

Kapalı Çarşı Beşli Altın

  • Fiyat: 81.299,41 TL
  • Önceki Fiyat: 82.883,96 TL
  • Değişim: 0,04%

Gremse Altın

  • Fiyat: 40.135,33 TL
  • Önceki Fiyat: 41.052,43 TL
  • Değişim: 0,01%

Ata Altın

  • Fiyat: 16.560,99 TL
  • Önceki Fiyat: 16.978,65 TL
  • Değişim: 0,04%

Tam Altın

  • Fiyat: 16.059,14 TL
  • Önceki Fiyat: 16.375,86 TL
  • Değişim: 0,04%

Külçe Altın ($)

  • Fiyat: 77.900,00 $
  • Önceki Fiyat: 77.950,00 $
  • Değişim: 0,19%

Has Altın

  • Fiyat: 2.487,48 TL
  • Önceki Fiyat: 2.487,93 TL
  • Değişim: -0,11%

Hamit Altın

  • Fiyat: 16.202,47 TL
  • Önceki Fiyat: 16.397,95 TL
  • Değişim: 0,01%

Canlı Altın Fiyatları

NOT: Burada yer alan bilgiler İslam Memiş tarafından yapılan yorumlardan derlenmiştir. Yatırım tavsiyesi verilmemiştir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kırmızı bültenle aranan Daltonlar suç örgütünün lideri Barış Boyun Viberto’daki ininde bulundu! İşte nokta operasyonun detayları...
Gözler Merkez Bankası’nda! Faiz kararı beklentisi açıklandı! İşte son tahminler
Casper
İşte FETÖvari kumpasın müfettiş raporu! Ses kayıtlarında devlet büyükleri zikredildi: Serdar Sertçelik’in kaçış süreci ve kurulan Whatsapp üçgeni
Zindaşti’nin kızı Arzu Zindaşti’nin öldürülmesinde adı geçiyordu! Uyuşturucu baronlarının hesaplaşma cinayetlerinin kilit ismi Tolga Hakan Ceyhan yakalandı
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 15 ile sarı kodlu uyarı! Ankara için alarm verildi! Bu hafta hava nasıl olacak?
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’ye son görev! Liderler taziye için Tahran’da toplandı: Türkiye’den üst düzey katılım
Emekli ikramiyesinde son viraj... Başvuru tarihine dikkat kaldı 9 gün! 26 binden 31 bin TL’ye varan ödeme
Başkan Erdoğan 7. Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu
Bakan Uraloğlu duyurdu! Sosyal medya platformu X, Türkiye’ye temsilci atadı | Sıra Google’da
Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım’dan flaş adaylık açıklaması: Çekilirim | Beşiktaş’ın Jose Mourinho çıkışına tepki
Dijital Telif Yasası için tarihi gün! İnternet haberciliğinde yeni dönem başlıyor: 2 yıl formülü masada
Hamaney’in gölgelerde büyüyen oğlu! ABD Reisi’nin ölümünden sorumlu tutmuştu: İşte, İran’ın en etkili ismi
İran’ı ’viran’ eden kazada Reisi’nin son anları! ’İrtifayı artırın’ talimatı ölüm getirdi: Dezenformasyonu tescilleyen ’özel kalem’
Fenerbahçe’de orta sahaya süper yıldız! Fred rahatlayacak
SON DAKİKA