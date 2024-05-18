Avrupa’nın güneş enerjisi devleri Kalyon PV’de buluştu: Takipçisi değil üreticisiyiz!





AVRUPA GÜNEŞ ENERJİSİ OTORİTELERİNDEN ÖVGÜ YAĞDI

Daha önce Almanya ve Finlandiya'da düzenlenen IBC4EU projesinin dördüncü buluşmasına ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını söyleyen Kalyon PV CEO'su Ersan Tüfekçi, şunları kaydetti; "IBC4EU projesinde, sektörde aktif olarak çalışılan teknolojileri yakından izliyor ve geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunuyoruz. Bu projede Kalyon PV olarak ise teknolojinin takipçisi değil, üreticisi olmamız ve Ar-Ge'deki başarılarımız ile dikkat çekiyoruz. Sektörümüzün uluslararası önemli paydaşları arasında ülkemizi temsil ederken, sürdürülebilir enerjiye erişimi artırmak için kararlı taahhütlerimizi göstermekten de mutluluk duyuyoruz. Gerek Ar-Ge çalışmalarımız gerek iş yapış biçimlerimiz gerek teknolojik alt yapımız ile güneş enerjisinin Avrupa'daki otoriteleri kabul edilen projedeki paydaşlarımızdan aldığımız övgü dolu sözler de motivasyonumuzu artırıyor"