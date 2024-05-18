Avrupa’nın güneş enerjisi devleri Kalyon PV’de buluştu: Takipçisi değil üreticisiyiz!

Yenilenebilir enerji teknolojilerindeki Ar-Ge çalışmaları ile gerek yurt içinde gerek yurt dışında ses getiren çalışmalara imza atan Kalyon PV, Avrupa Birliği Horizon Europe Araştırma ve Yenilik Programı kapsamında finanse edilen IBC4EU projesinin dördüncü buluşmasına ev sahipliği yaptı. Yenilikçi güneş enerjisi teknolojilerinin geliştirilmesine odaklanan, ülkemizden Kalyon PV'nin dahil olduğu, uluslararası 21 ortaklı projenin dördüncü değerlendirme toplantısı, 15-16 Mayıs'ta Kalyon PV ev sahipliğinde gerçekleşti.
Almanya, Litvanya, Norveç, Hollanda, İtalya, Belçika, Fransa ve Finlandiya'dan gelen proje temsilcilerinden oluşan 30 kişilik heyet, güneş enerjisi teknolojileri konusunda yaptıkları Ar-Ge çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Avrupa'nın güneş enerjisi alanında faaliyet gösteren öncü firmalarının temsilcileri, güneş paneli üretiminde dünyanın en ileri teknolojilerine imza atan Kalyon PV'nin tesislerini de gezerek, Kalyon PV'nin yenilikçi çalışmalarını takdirle takip ettiklerini belirtti.
Avrupa'nın en önemli güneş enerjisi Ar-Ge girişimlerinden biri kabul edilen, 17 milyon euro bütçeli IBC4EU projesinde, birbirine geçmiş arka temaslı (IBC) güneş hücreleri ve modüllerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor. 4 Kasım 2022'de startı verilen IBC4EU projesinin, Ekim 2025'te tamamlanması planlanıyor.