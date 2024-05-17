Emekli taban maaşınızı şipşak yükseltin! 10.000 TL alanlara 7 maddeli müjde açıklandı! 1261 gün primi olanlar...

Çalışanların en büyük hayali emekli olmak ve bu dönemde rahat bir yaşam sürebilmek için yüksek emekli maaşı almak. Emeklilik tarihi, işe giriş tarihine göre belirlenirken, emeklilik maaşını yüksek tutmak ise tamamen çalışanın elinde. İşte yüksek emekli maaşı almanın yolları...

ÇOK PRİM Mİ, YÜKSEK AYLIK MI?

Çok çalışmak ya da çok fazla prim gününe sahip olmak tek başına emekli aylığını yükseltmeye yetmiyor. Hatta prim günü daha az olana, günü fazla olandan daha çok aylık bağlanabiliyor. Burada sizin brüt maaşınız yani prime esas kazancınız önemli.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen kazanç arttıkça emekli aylığı da artıyor. Ayrıca 3 döneme ilişkin farklı aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayıları nedeniyle; bu oranların yüksek olduğu dönemlerde primi daha fazla olan hak sahipleri daha yüksek emekli maaşı alıyor.