PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Aile Destek Programı ne zaman bitiyor, hangi ay son? Aile Destek ödemeleri 1 yıl daha uzatıldı mı 2024? e-Devlet sorgulama ekranı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Aile Destek Programı ödemeleri, dar gelirli hanelere önemli bir destek sunmaktadır. Her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılan bu ödemeler, hanelerin gelir durumuna göre farklı tutarlarda gerçekleştirilmektedir. Peki, Aile destek ödemeleri 1 yıl daha uzatıldı mı 2024? Aile destek programı ne zaman bitiyor, hangi ay? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 23:28 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 23:28
Aile Destek Programı ne zaman bitiyor, hangi ay son? Aile Destek ödemeleri 1 yıl daha uzatıldı mı 2024? e-Devlet sorgulama ekranı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli hanelere yönelik sağlanan Aile Destek Paketi ödemeleri, ailelerin gelir durumlarına göre belirlenen tutarlarda hesaplara yatırılmaktadır. Daha önce Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bu ödemelerin 850 ile 1250 TL arasında değişen miktarlarda ve en fazla 12 ay süreyle yapılacağı belirtilmişti. Haziran ayına yaklaşırken, aile destek programı ödemelerinin sona ereceği tarih merak konusu oldu.

2024 AİLE DESTEK YARDIMI ZAM GELDİ Mİ, NE KADAR OLDU?

Aile destek yardımı ödemelerinin artıp artmayacağı merak konusu oldu. Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz yıl 850 TL-1250 TL olarak güncellemişti.

Aile Destek Programı ödemelerinin 2024 yılında zam gelip gelmeyeceğine yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

850 ile 1250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

Öte yandan Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek veriliyor.

Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlanıyor.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Her ay yapılan aile destek ödemelerinin hesaplara geçip geçmediği e-Devlet üzerinden kolayca öğrenilebiliyor.

Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan 7. Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu
Bakan Uraloğlu duyurdu! Sosyal medya platformu X, Türkiye’ye temsilci atadı | Sıra Google’da
Türk Telekom
İşte FETÖvari kumpasın müfettiş raporu! Ses kayıtlarında devlet büyükleri zikredildi: Serdar Sertçelik’in kaçış süreci ve kurulan Whatsapp üçgeni
Başkan Erdoğan liderliğinde AK Parti MKYK toplandı | Ömer Çelik tarihi açıkladı: Sokak köpekleri için düzenleme Meclis’e geliyor
Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım’dan flaş adaylık açıklaması: Çekilirim | Beşiktaş’ın Jose Mourinho çıkışına tepki
CANLI TAKİP | İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin cenaze namazını Hamaney kıldırdı! Liderler taziye için Tahran’da toplandı: Türkiye’den üst düzey katılım
Dijital Telif Yasası için tarihi gün! Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman: Emek hırsızlığının önüne geçmek zorundayız
Hamaney’in gölgelerde büyüyen oğlu! ABD Reisi’nin ölümünden sorumlu tutmuştu: İşte, İran’ın en etkili ismi
İran’ı ’viran’ eden kazada Reisi’nin son anları! ’İrtifayı artırın’ talimatı ölüm getirdi: Dezenformasyonu tescilleyen ’özel kalem’
Fenerbahçe’de orta sahaya süper yıldız! Fred rahatlayacak
Emekli ikramiyesinde son viraj... Başvuru tarihine dikkat kaldı 10 gün! 26 binden 31 bin TL’ye varan ödeme
Son dakika: Daltonlar suç örgütünün lideri Barış Boyun İtalya’da yakalandı! Ortak operasyonda 19 gözaltı
Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a geliyor! Okan Buruk bizzat istedi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu: Finansal okuryazarlık müfredata giriyor | Enflasyon için tarih | Borsa uyarısı
SON DAKİKA