Mini 2. EYT paketi listesi belirlendi! Prim günü 3600-4500 olanlara müjde vurdu! 50-55-59 yaşında...

Emeklilik, çalışma hayatının sonunda insanların düzenli bir gelire kavuştuğu ve yaşamlarını sürdürdüğü önemli bir dönemdir. Ancak emekli olabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Türkiye'de emeklilik şartları, prim günü ödemesi ve yaşa bağlı olarak belirlenirken, bazı özel durumlar bu şartları esneterek emeklilik yaşını öne çekebilmektedir. İşte emeklilik şartları ve bu süreci hızlandıran faktörler...

Sigortalılık Süresi ve Prim Ödemesi: Emekli olmak isteyenlerin belirli bir sigortalılık süresini tamamlamaları ve prim ödemelerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu süre erkekler için genellikle 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıldır.

Emeklilik Yaşı: Emeklilik için belirli bir yaş şartı bulunmaktadır. Günümüzde en az 10 bin lira gibi bir maaşla emekli olunabilmektedir.