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Yeni dönem başladı 7 banka birden kararı duyurdu! Artık tüm ATM'ler...

Finans sektöründe dönüşüm rüzgarları esmeye devam ediyor. Türkiye'nin önde gelen yedi bankası, iş birliği yaparak ATM hizmetlerinde önemli bir döneme imza atıyor. Alınan ortak kararlar, müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor ve bankacılık sektöründe büyük bir yeniliğe işaret ediyor. Bankaların ortak aldığı kararlar arasında en dikkat çekici olanı, müşteri memnuniyetini artırmak için atılan adımlar. Yapılan düzenlemelerle ATM hizmetlerinde beklenen kalite ve hızın sağlanması öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

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Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 08:46 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 08:46
Yeni dönem başladı 7 banka birden kararı duyurdu! Artık tüm ATM’ler...

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Türkiye'nin en büyük yedi bankası, sektörde iş birliğini güçlendirecek ve müşterilere daha iyi hizmet sunmayı hedefleyen bir dizi yeniliği hayata geçirme kararı aldı. Bu sayede bankacılık hizmetlerinden daha fazla insanın faydalanması hedefleniyor.

7 BANKA ORTAK KARAR ALDI

Yedi kamu banka— Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım ve PTT — ATM operasyonlarını "TAM" adı verilen ortak bir platform altında birleştirme kararı aldı.

Bu gelişme ile birlikte, bankacılık işlemleri daha hızlı ve avantajlı bir şekilde sunulacak ve ekonomiye orta vadede yaklaşık 500 milyon dolarlık bir katkı sağlanması hedefleniyor.

Yapılan açıklamalara göre, "TAM" platformu, üye bankaların müşterilerine tek noktadan bankacılık işlemleri yapma imkanı sunacak. Platform, para çekme, para yatırma, bakiye sorgulama gibi temel işlemlerin yanı sıra diğer bankacılık hizmetlerini de kapsayacak. Bu yenilik, müşterilerin bankacılık işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanıyacak.

ATM SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

TAM platformu şu anda 81 ilde bulunan 5 bin 600 adet ATM ile hizmet vermektedir. Planlanan genişlemeyle, üye bankaların tüm ATM'leri sisteme dahil edildiğinde bu sayının 19 bin adede ulaşması bekleniyor. Bu genişleme ile müşterilerin ATM'lere erişimi daha da kolaylaşacak.

Projeye göre, ATM'ler üzerinden yapılan işlemler sayesinde konvansiyonel şube bankacılığının işlem payı azalacak ve bu da operasyonel süreçlerin daha iyi yönetilmesine katkıda bulunacak. Ayrıca, sektörün genel hizmet kalitesinde önemli bir artış öngörülüyor.

"TAM" projesi, bankaların nakit ve çevresel sistemler yönetim süreçlerini birleştirerek ATM'lerde gereksiz yere atıl kalan nakit miktarını azaltmayı ve ciddi bir mali tasarruf sağlamayı hedefliyor. Ayrıca, merkezi yönetim sayesinde operasyonel maliyetlerin düşürülmesi, etkin nakit yönetimi ve güvenlik konularında avantajlar sağlanacak.

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