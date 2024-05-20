Yeni dönem başladı 7 banka birden kararı duyurdu! Artık tüm ATM’ler...

Yapılan açıklamalara göre, "TAM" platformu, üye bankaların müşterilerine tek noktadan bankacılık işlemleri yapma imkanı sunacak. Platform, para çekme, para yatırma, bakiye sorgulama gibi temel işlemlerin yanı sıra diğer bankacılık hizmetlerini de kapsayacak. Bu yenilik, müşterilerin bankacılık işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanıyacak.

ATM SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ TAM platformu şu anda 81 ilde bulunan 5 bin 600 adet ATM ile hizmet vermektedir. Planlanan genişlemeyle, üye bankaların tüm ATM'leri sisteme dahil edildiğinde bu sayının 19 bin adede ulaşması bekleniyor. Bu genişleme ile müşterilerin ATM'lere erişimi daha da kolaylaşacak.

Projeye göre, ATM'ler üzerinden yapılan işlemler sayesinde konvansiyonel şube bankacılığının işlem payı azalacak ve bu da operasyonel süreçlerin daha iyi yönetilmesine katkıda bulunacak. Ayrıca, sektörün genel hizmet kalitesinde önemli bir artış öngörülüyor.

"TAM" projesi, bankaların nakit ve çevresel sistemler yönetim süreçlerini birleştirerek ATM'lerde gereksiz yere atıl kalan nakit miktarını azaltmayı ve ciddi bir mali tasarruf sağlamayı hedefliyor. Ayrıca, merkezi yönetim sayesinde operasyonel maliyetlerin düşürülmesi, etkin nakit yönetimi ve güvenlik konularında avantajlar sağlanacak.