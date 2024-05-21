Resmi Gazete’de yayımlandı! Kamu alacakları için gecikme faiz oranı yükseltildi!

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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 4,5 olarak belirlendi. Söz konusu oran yüzde 3,5 olarak uygulanıyordu.