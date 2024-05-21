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Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamu alacakları için gecikme faiz oranı yükseltildi!

Son dakika haberleri... Kamu alacakları için gecikme zammı oranı yüzde 3,5'ten yüzde 4,5'e, tecil faizi de yüzde 36'dan yüzde 48'e çıkartıldı.

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Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 08:41 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 08:41
Resmi Gazete’de yayımlandı! Kamu alacakları için gecikme faiz oranı yükseltildi!

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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 4,5 olarak belirlendi. Söz konusu oran yüzde 3,5 olarak uygulanıyordu.

Öte yandan 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun'un birinci maddesinde düzenlenen kanuni faiz oranının 1 Haziran'dan geçerli olmak üzere yıllık yüzde 24 olarak uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Tahsilat Genel Tebliği ile tecil faiz oranları da değiştirildi. Tebliğle yıllık yüzde 36 olarak uygulanan olan tecil faizi oranı, yüzde 48 olarak belirlendi.

Bugünden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık yüzde 48 tecil faizi uygulanacak.

Tebliğin yayım tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek amme alacakları ile tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun ödenmekte olan amme alacaklarına, tecil şartlarına uygun ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranı uygulanacak.

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