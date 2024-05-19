Bungalov dolandırıcılığında erken rezervasyon tuzağı! TÜRSAB’tan uyarı: Emin olmadan para yatırmayın

TÜRSAB'A TEYİT ETTİRSİNLER

Şahinbaş, "Bungalov turizmine talep şu an zirve yapmış durumda. Vatandaşlarımız çok dikkatli olmalı. Anlaştıkları işletmeyi kurumsal olarak mutlaka araştırsınlar, TÜRSAB ile iletişime geçerek güvenilirliğini teyit etsinler. Emin olmadan birilerinin hesabına para yatırmasınlar" ifadelerini kullandı.

GÜNLÜK FİYATI 8-12 BİN LİRA Sabah'ta yer alan habere göre, Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği (SAVİBU) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Safa Alaçam, en büyük talebin balayı tatili arayışındaki çiftlerden geldiğini söyledi.

Alaçam, "Haziran ayı ortalarından itibaren ağustos sonuna kadar yüzde 100 doluluk olacak. Bölgede turizm belgeli 1.200'e yakın işletmemiz bulunuyor. Bungalov evlerin günlük fiyatı, donanımına göre 8-12 bin lira arasında değişiklik gösteriyor" şeklinde konuştu.