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Bungalov dolandırıcılığında erken rezervasyon tuzağı! TÜRSAB'tan uyarı: Emin olmadan para yatırmayın

Bungalov dolandırıcılığı son zamanlarda en çok karşımıza çıkan olaylar arasında yer alıyor. Özellikle erken rezervasyon talebinin artmasıyla birlikte bungalov dolandırıcılarının arttığına dikkat çeken yetkililer vatandaşları emin olmadan para yatırmamaları konusunda uyardı.

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Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024, 07:42 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 07:57
Bungalov dolandırıcılığında erken rezervasyon tuzağı! TÜRSAB’tan uyarı: Emin olmadan para yatırmayın

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Bungalov turizminin kalbi haline gelen Sakarya-Kocaeli bölgesinde denetimler hızlandı.

Bölgede dolandırıcılara karşı uyarıda bulunan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Doğu Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Aytekin Şahinbaş, "1 senede 100'den fazla dolandırıcı şikâyeti aldık. Bu şahıslar, bölgedeki ruhsatlı işletmelerimizi de mağdur ediyor" dedi.

Dolandırıcıların bölgede bulunan 27 seyahat acentesini sahte bir şekilde referans gösterdiğine dikkati çeken Şahinbaş, özellikle internet üzerinden, gerçekte olmayan bungalov evlerin kiralanarak haksız kazanç elde edildiğini kaydetti.

TÜRSAB'A TEYİT ETTİRSİNLER
Şahinbaş, "Bungalov turizmine talep şu an zirve yapmış durumda. Vatandaşlarımız çok dikkatli olmalı. Anlaştıkları işletmeyi kurumsal olarak mutlaka araştırsınlar, TÜRSAB ile iletişime geçerek güvenilirliğini teyit etsinler. Emin olmadan birilerinin hesabına para yatırmasınlar" ifadelerini kullandı.

GÜNLÜK FİYATI 8-12 BİN LİRA

Sabah'ta yer alan habere göre, Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği (SAVİBU) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Safa Alaçam, en büyük talebin balayı tatili arayışındaki çiftlerden geldiğini söyledi.

Alaçam, "Haziran ayı ortalarından itibaren ağustos sonuna kadar yüzde 100 doluluk olacak. Bölgede turizm belgeli 1.200'e yakın işletmemiz bulunuyor. Bungalov evlerin günlük fiyatı, donanımına göre 8-12 bin lira arasında değişiklik gösteriyor" şeklinde konuştu.

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