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1.1 milyon kişi torba yasa listesine alındı! 2. EYT paketi gibi bayram ettirecek! 2000 sonrası SGK'lılar prim indirimiyle...

Bağ-Kur 7200 prim günü konusu, esnaflar arasında büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur'luların emeklilik için gereken prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Bu düzenleme, hükümetin seçim öncesinde verdiği vaatlerden biri olup, seçim sonrası dönemde de yerine getirilmesi planlanıyor.

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Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024, 10:16 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 10:16
1.1 milyon kişi torba yasa listesine alındı! 2. EYT paketi gibi bayram ettirecek! 2000 sonrası SGK’lılar prim indirimiyle...

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Uzun bir süredir geliştirilme aşamasında olan bağkur 7200 prim gün sayısı konusunda son düzlüğe girildi. Bağ-Kur'lu esnafların prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne indirilmesi süreci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarıyla gündemdeki yerini koruyor. Bakan Işıkhan, bu konuda verilen vaadin yerine getirileceğini belirtti.

BAĞ-KUR 7200 PRİM ÇIKTI MI, NE ZAMAN YASALAŞACAK?

İçerisinde Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesi ve 3600 ek gösterge gibi düzenlemelerin yer alacağı torba yasa görüşmelerine çevrildi. Torba yasa düzenlemesiyle ilgili AK Parti tarafından çalışma yapıldığı bilgisi çeşitli vesilelerle kamuoyuyla paylaşıldı. Ancak düzenlemenin taslak metninin ne zaman hazırlanacağı ve görüşülmek üzere Meclis Başkanlığı'na ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor.



BAĞKUR 7200 PRİM GÜN SAYISI NE ZAMAN ÇIKACAK?

TBMM Genel Kurulu'nda önceki gün bakanlığının bütçesi üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Bolat, Bağkur prim eşitleme düzenlemesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Küçük esnafı da desteklemeye devam ettiklerini vurgulayan Bolat, esnafın finansman desteğinin geri ödeme oranının ise yüzde 99'un üzerinde olduğunu kaydetti.

1 milyon BAĞ-KUR'lunun kapsama alınması bekleniyor.

BAĞ-KUR 7200 PRİM ÇIKTI MI, NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz aylarda Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak zorundayız. Bunu da prim gelirleriyle sağlıyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızı mümkün olduğu sürece istihdamda ve çalışma hayatında tutmaya gayret ediyoruz. Emeklilik aslında bir sonuçtur. Hepimiz çalışıyoruz, belli bir noktada hak ediyoruz. Burada tabii ki Bağ-Kur'luların beklentisini saygıyla karşılıyorum. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200'e düşürülmesi konusu da seçim öncesinde verilen bir vaatti. Biz bunu da yerine getireceğiz." ifadelerine yer verdi.

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİKTE SON DURUM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi ve ev kadınlarına prim desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine ilişkin konuşan Bakan Işıkhan, "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki." ifadelerini kullandı.

Ev hanımlarına emeklilik (prim desteği), kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, SSK-Bağkur prim eşitlemesi gibi birçok çalışmayı kapsayan yeni torba yasada Bağ-Kur 7200 prim günü ile emekliliğin de olması bekleniyor. Düzenlemenin Meclis'ten geçmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması öngörülüyor.

BAĞKUR 7200 GÜN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER, KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Bağkur 7200 prim müjdesinin detayları belli olmasa da kapsamı şu şekilde ifade ediliyor; Düzenlemeden Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber, kıraathane sahipleri gibi küçük esnaf yararlanacak. Şirket sahibi olan, bilanço esasına göre defter tutan büyük işletme sahipleri yasal düzenlemeden faydalanamayacak.

5 YIL ÖNCE EMEKLİ OLUNABİLECEK

Bağ-Kur'lular 9000 prim günü şartı nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından faydalanamamıştı. Bağ-Kur'lu çalışanlar için bakanlık tarafından çalışma başlatılmıştı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte Bağ-kur'lular 5 yıl önce emekli olabilecek.

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