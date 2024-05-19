EMEKLİ ZAMMINDA 2 FORMÜL | Taban maaş ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisiyle memur zammı eşitlenecek mi? Kim ne kadar alacak?

Bugüne kadar yapılan refah payı artışlarına benzer bir karar alınırsa 10-15 puanlık ekleme yapılması gerçekleşebilir. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 40-45 arasında bir artış ortaya çıkarken memurlar ve memur emeklileri için de yüzde 30-35 arasında artış olması bekleniyor.

ZAMLAR EŞİTLENİR Mİ?

Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı memurlar ve memur emeklilerinin artışından düşük kalmış ancak alınan bir kararla tüm artışlar yüzde 49.25 oranında eşitlenmişti. Temmuz'da ise memurlar ve memur emeklilerinin zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden düşük kalacak.

Bunun sebebi ise toplu sözleşme artışlarından kaynaklanıyor. Bu durumda Ocak'ta yapılan uygulamanın bir benzeri gündeme gelebilir ve zamların eşitlenmesi sağlanabilir.

Bu durumda tüm kesimlerin artış oranı yüzde 40-45 bandında gerçekleşebilir. Tüm bu kararlar 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran enflasyonundan sonra verilecek.