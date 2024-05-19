THY 2033 hedeflerini açıkladı! 813 uçak 171 milyon yolcu

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91'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan THY, son 22 yılda Kovid-19 küresel salgınının etkili olduğu yıllar hariç iç ve dış hat yolcu sayılarını sürekli artırmayı başardı. Şirket tarihinde 2003'e gelindiğinde iç ve dış hat toplam taşınan yolcu sayısı 178 milyonken, bu sayı 2008'de 250 milyon, 2015'te 500 milyon, 2018'de ise 750 milyon olarak kayıtlara geçti. THY, Nisan 2023'te 1 milyarıncı yolcusunu taşıdı.

Bayrak taşıyıcı şirket, bugün 456 uçağa sahip genç filosuyla 130'un üzerinde ülkeye sefer düzenliyor. Her 59 saniyede bir havalanan THY uçakları, her gün ortalama 2 milyon 837 bin 397 kilometre yol katediyor.