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5 kuruşa yakından bakın! Bozuk paranın sağını kaplayan o motif aslında...

Türkiye'de günlük hayatın bir parçası olan madeni paralar, zaman zaman üzerlerindeki sembollerle merak uyandırıyor. Son dönemde 5 kuruşluk madeni paranın üzerindeki bir sembol, birçok kişinin dikkatini çekmiş durumda. 5 kuruşluk madeni paranın üzerindeki sembol oldukça derin bir anlam taşıyor. Peki, bu sembol ne anlama geliyor? Gelin hep birlikte öğrenelim.

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Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 15:13 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 15:28
5 kuruşa yakından bakın! Bozuk paranın sağını kaplayan o motif aslında...

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından basılan 5 kuruşluk madeni paralar, özellikle üzerindeki sembollerle dikkat çekiyor. Son zamanlarda, paranın üzerinde yer alan bir sembol merak konusu olmuş durumda. Bu sembol, hem tasarım açısından hem de sembolik anlamı bakımından ilgi çekiyor.

BOZUK PARANIN SAĞINI KAPLAYAN O MOTİF ASLINDA...

Türkiye Cumhuriyeti'nin madeni para serisinde yer alan 5 kuruşluk madeni paranın arka yüzünde Anadolu kültürünün vazgeçilmez motiflerinden biri olan hayat ağacı bulunuyor.

Bu motif, bereket, büyüme ve ölümsüzlük gibi anlamlar taşıyan derin bir kültürel mirası temsil eder.

Hayat ağacı motifinin etrafı, paranın değerini belirten "5 KURUŞ" yazısı ve Türk lirasının sembolü ile çevrilmiştir, bu da tasarıma anlamlı bir bağlam kazandırıyor.

Madeni paranın tasarımı, Türk mimar ve tasarımcı Aslı Kaya tarafından yapılmıştır. 5 kuruşluk madeni para, 2009 yılında Türkiye'de piyasaya sürüldüğünden beri en yaygın kullanılan madeni paralar arasında yer almaktadır.

Her bir 5 kuruş hem ekonomik bir değer taşıyor hem de Türkiye'nin zengin kültürel mirasını yansıtan bir sanat eseri olarak kabul ediliyor.

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