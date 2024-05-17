5 kuruşa yakından bakın! Bozuk paranın sağını kaplayan o motif aslında...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından basılan 5 kuruşluk madeni paralar, özellikle üzerindeki sembollerle dikkat çekiyor. Son zamanlarda, paranın üzerinde yer alan bir sembol merak konusu olmuş durumda. Bu sembol, hem tasarım açısından hem de sembolik anlamı bakımından ilgi çekiyor.
BOZUK PARANIN SAĞINI KAPLAYAN O MOTİF ASLINDA...
Türkiye Cumhuriyeti'nin madeni para serisinde yer alan 5 kuruşluk madeni paranın arka yüzünde Anadolu kültürünün vazgeçilmez motiflerinden biri olan hayat ağacı bulunuyor.
Bu motif, bereket, büyüme ve ölümsüzlük gibi anlamlar taşıyan derin bir kültürel mirası temsil eder.