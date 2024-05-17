5 kuruşa yakından bakın! Bozuk paranın sağını kaplayan o motif aslında...

Hayat ağacı motifinin etrafı, paranın değerini belirten "5 KURUŞ" yazısı ve Türk lirasının sembolü ile çevrilmiştir, bu da tasarıma anlamlı bir bağlam kazandırıyor.

Madeni paranın tasarımı, Türk mimar ve tasarımcı Aslı Kaya tarafından yapılmıştır. 5 kuruşluk madeni para, 2009 yılında Türkiye'de piyasaya sürüldüğünden beri en yaygın kullanılan madeni paralar arasında yer almaktadır.

Her bir 5 kuruş hem ekonomik bir değer taşıyor hem de Türkiye'nin zengin kültürel mirasını yansıtan bir sanat eseri olarak kabul ediliyor.