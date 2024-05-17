Borsa İstanbul’da kapanış rekoru! | BIST 100 son durum

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 323,61 puan artarken, toplam işlem hacmi 132,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,82, holding endeksi yüzde 2,50 değer kazandı.

BORSA'DA EN ÇOK HANGİ SEKTÖR KAZANDIRDI

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran bankacılık oldu.