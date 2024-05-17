Altın fiyatlarıyla ilgili yıl sonu uyarısı! Aralık sonu gelmeden en az 3.000...

Değerli metallerin yanı sıra BofA, bakır ve alüminyum gibi diğer önemli metaller hakkında da öngörülerde bulunuyor. Analizlere göre, bakır fiyatları 2025 yılında ton başına ortalama 10 bin 750 dolar, 2026 yılında ise 12 bin dolara çıkabilir.

Alüminyum fiyatları için ise 2025 yılında ton başına 2 bin 250 dolarlık bir beklenti içerisinde. Her iki metal de özellikle yeşil teknoloji ve altyapı projelerindeki kullanımlarıyla öne çıkıyor.

Yeni fiyat tahminleri, yatırımcılara portföylerinde çeşitlilik sağlamak ve yüksek getiri fırsatlarını değerlendirmek için çeşitli stratejiler geliştirme imkanı sunuyor.

Uzmanlar, kıymetli metallerin yatırım portföylerinde risk yönetimi aracı olarak kullanılmasının yanı sıra, yüksek getiri potansiyelleri nedeniyle de cazip olabileceğini belirtiyorlar. Ancak, piyasa dalgalanmaları, ekonomik belirsizlikler ve geopolitik riskler gibi faktörlerin daima göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulanıyor.