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Altın fiyatlarıyla ilgili yıl sonu uyarısı! Aralık sonu gelmeden en az 3.000...

Bank of America'nın (BofA) son dönem yaptığı iddialı tahmin, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) olası faiz indirimleri ve dünya genelindeki merkez bankalarının artan altın talebi gibi etkenlere dayanıyor. Özellikle Fed'in faiz indirimlerine gitmesi, yatırımcıları geleneksel yatırım araçlarından uzaklaştırarak altına yönelmeye itiyor. Ayrıca 2023 yılında Çin Merkez Bankası'nın piyasadan topladığı 200 ton altın gibi büyük hamleler, fiyatları etkileme potansiyeline sahip önemli gelişmeler arasında.

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Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 13:39 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 13:39
Altın fiyatlarıyla ilgili yıl sonu uyarısı! Aralık sonu gelmeden en az 3.000...

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Bank of America'nın bu tahminleri, kıymetli metaller piyasasında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor ve altın, gümüş, bakır ve alüminyum gibi metallerin kullanımı açısından önemini artırıyor.

ALTIN FİYATLARIYLA İLGİLİ YIL SONU UYARISI

Bank of America aynı zamanda gümüş piyasasında da önemli bir yükseliş öngörüyor. Analistler, ons başına gümüş fiyatlarının yakın zamanda 30 doları bulacağını tahmin ediyorlar.

Bu artış, gümüşün özellikle elektronik, güneş enerjisi gibi endüstriyel kullanım alanlarının genişlemesi ve piyasada genel bir talep artışı ile destekleniyor. Gümüş, teknolojik uygulamaların ayrılmaz bir parçası olarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Değerli metallerin yanı sıra BofA, bakır ve alüminyum gibi diğer önemli metaller hakkında da öngörülerde bulunuyor. Analizlere göre, bakır fiyatları 2025 yılında ton başına ortalama 10 bin 750 dolar, 2026 yılında ise 12 bin dolara çıkabilir.

Alüminyum fiyatları için ise 2025 yılında ton başına 2 bin 250 dolarlık bir beklenti içerisinde. Her iki metal de özellikle yeşil teknoloji ve altyapı projelerindeki kullanımlarıyla öne çıkıyor.

Yeni fiyat tahminleri, yatırımcılara portföylerinde çeşitlilik sağlamak ve yüksek getiri fırsatlarını değerlendirmek için çeşitli stratejiler geliştirme imkanı sunuyor.

Uzmanlar, kıymetli metallerin yatırım portföylerinde risk yönetimi aracı olarak kullanılmasının yanı sıra, yüksek getiri potansiyelleri nedeniyle de cazip olabileceğini belirtiyorlar. Ancak, piyasa dalgalanmaları, ekonomik belirsizlikler ve geopolitik riskler gibi faktörlerin daima göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulanıyor.

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