Mayıs ayı AFAD kira yardımı yattı mı, ne zaman yatacak 2024? AFAD kira yardımı bitti mi? Depremzede kira ödemeleri son durum!

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem sonrasında 11 ilde birçok depremzede evlerinde zarar gördü. AFAD, evlerinde oturamayan kiracı ve ev sahiplerine yönelik kira yardımı programını sürdürüyor. 2024 yılının Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarına ilişkin ödemeler tamamlanmış durumda ancak gözler şimdi Mayıs ayına çevrildi.
2024 AFAD KİRA YARDIMI BİTTİ Mİ, UZATILDI MI?
AFAD, depremzedelere ödenen kira yardımını ilk olarak 1 yıl süreyle devam edeceği bilgisini paylaşmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise vatandaşları evleri teslim edilene kadar kira yardımlarının devam edeceğini ifade etti.
AFAD kira yardımı ödemeleri, evleri teslim edilen hak sahiplerine yapılmıyor. Bakan Özhaseki Nisan ayında yaptığı açıklamada bütün evlerin 1.5 sene içerisinde hak sahiplerine teslim edileceğini ifade etmişti. AFAD kira yardımı ödemeleri kiracılara ve ev sahiplerine yapılmaya devam ediyor.