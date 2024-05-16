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Mayıs ayı AFAD kira yardımı yattı mı, ne zaman yatacak 2024? AFAD kira yardımı bitti mi? Depremzede kira ödemeleri son durum!

6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından, AFAD tarafından sağlanan kira yardımı ödemeleri devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yaptığı açıklamaya göre, evi hasar gören kiracılara 5.000 lira, ev sahiplerine ise 7.500 lira ödeme yapılması planlandı. Peki, Mayıs ayı AFAD kira yardımı yattı mı? AFAD depremzede kira yardımı ne zaman yatacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 08:33 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 08:33
Mayıs ayı AFAD kira yardımı yattı mı, ne zaman yatacak 2024? AFAD kira yardımı bitti mi? Depremzede kira ödemeleri son durum!

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Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem sonrasında 11 ilde birçok depremzede evlerinde zarar gördü. AFAD, evlerinde oturamayan kiracı ve ev sahiplerine yönelik kira yardımı programını sürdürüyor. 2024 yılının Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarına ilişkin ödemeler tamamlanmış durumda ancak gözler şimdi Mayıs ayına çevrildi.

2024 AFAD KİRA YARDIMI BİTTİ Mİ, UZATILDI MI?

AFAD, depremzedelere ödenen kira yardımını ilk olarak 1 yıl süreyle devam edeceği bilgisini paylaşmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise vatandaşları evleri teslim edilene kadar kira yardımlarının devam edeceğini ifade etti.



AFAD kira yardımı ödemeleri, evleri teslim edilen hak sahiplerine yapılmıyor. Bakan Özhaseki Nisan ayında yaptığı açıklamada bütün evlerin 1.5 sene içerisinde hak sahiplerine teslim edileceğini ifade etmişti. AFAD kira yardımı ödemeleri kiracılara ve ev sahiplerine yapılmaya devam ediyor.



MAYIS AYI AFAD KİRA YARDIMI YATTI MI?

AFAD kira yardımı ödemeleri genellikle her ayın 15'inden itibaren hesaplara aktarılıyor. Ödemeler şehirlere göre farklılık gösterebiliyor. Evlerini henüz teslim almayan kiracılara 5.000 lira ve ev sahiplerine 7.500 lira ödenmeye devam edecek. Ödeme sisteminde yaşanan bazı problemler sebebiyle kira yardımı ödemeleri bazen hesaplara aktarılmıyor.



Ödeme bekleyenler Ziraat Bankası müşteri hizmetleri üzerinden son durumuna ilişkin bilgi sahibi olabilirler.

Alternatif bir yöntem olarak ise mobil bankacılık hesabına giriş yapıldıktan sonra ödemeler, merkezi ödeme ve diğer ödemelere gelerek parayı buradan hesabınıza aktarabilirsiniz.

Mayıs ayı ödeme tarihlerine ilişkin AFAD'dan resmi bir açıklama gelmedi.

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