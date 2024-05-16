Mayıs ayı AFAD kira yardımı yattı mı, ne zaman yatacak 2024? AFAD kira yardımı bitti mi? Depremzede kira ödemeleri son durum!





MAYIS AYI AFAD KİRA YARDIMI YATTI MI?



AFAD kira yardımı ödemeleri genellikle her ayın 15'inden itibaren hesaplara aktarılıyor. Ödemeler şehirlere göre farklılık gösterebiliyor. Evlerini henüz teslim almayan kiracılara 5.000 lira ve ev sahiplerine 7.500 lira ödenmeye devam edecek. Ödeme sisteminde yaşanan bazı problemler sebebiyle kira yardımı ödemeleri bazen hesaplara aktarılmıyor.