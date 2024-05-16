Geçici vergi uzatıldı mı, son ödeme tarihi ne zaman 2024? Beyanname verme süreleri ne zaman bitecek?

Kurumlar ve bireyler için önemli bir mali yükümlülük olan geçici vergi ödemeleri, her yıl belirli dönemlerde gündeme geliyor. Özellikle, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32. maddesi ve Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 120. maddesi gereğince düzenlenen geçici vergi beyannameleri, ilgili üç aylık dönemi takip eden ikinci ayın 17. gününe kadar vergi dairesine sunulmakta ve aynı gün içinde ödenmektedir. Bu süreç, mükellefler tarafından yakından takip edilmekte olup, özellikle ödeme sürelerinin uzatılıp uzatılmadığı merak konusudur.
2024 Yılı Geçici Vergi Ödeme Takvimi
2024 yılına ilişkin ilk geçici vergi dönemi için son ödeme günü olarak bilinen 17 Mayıs 2024 tarihi yaklaşırken, mükellefler tarafından "Geçici vergi 2024 uzatıldı mı?" sorusu sıkça sorulmaktadır. Bilindiği üzere, geçici vergi ödemeleri, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için önemli bir finansal planlama unsuru teşkil etmektedir.
Ödeme Süresinin Uzatılması
Bu yıl, özellikle pandemi sonrası ekonomik dinamiklerin getirdiği bazı zorluklar nedeniyle, birçok mükellef geçici vergi ödemeleri konusunda mevcut sürelerin yetersiz olabileceğini dile getirmekteydi. Maliye Bakanlığı bu durumu dikkate alarak, 2024 yılı I. Geçici Vergi Dönemi için bir düzenleme yapmıştır.