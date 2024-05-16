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Geçici vergi uzatıldı mı, son ödeme tarihi ne zaman 2024? Beyanname verme süreleri ne zaman bitecek?

Vergi mevzuatında yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, geçici vergi ödemeleri için beklenen süre uzatıldı. Vergi mükelleflerinin merakla beklediği 2024 yılına ait geçici vergi beyannamelerinin son teslim tarihi ve ödeme süresi hakkında önemli bir açıklama yapıldı.

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Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 09:16 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 09:16
Geçici vergi uzatıldı mı, son ödeme tarihi ne zaman 2024? Beyanname verme süreleri ne zaman bitecek?

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Kurumlar ve bireyler için önemli bir mali yükümlülük olan geçici vergi ödemeleri, her yıl belirli dönemlerde gündeme geliyor. Özellikle, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32. maddesi ve Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 120. maddesi gereğince düzenlenen geçici vergi beyannameleri, ilgili üç aylık dönemi takip eden ikinci ayın 17. gününe kadar vergi dairesine sunulmakta ve aynı gün içinde ödenmektedir. Bu süreç, mükellefler tarafından yakından takip edilmekte olup, özellikle ödeme sürelerinin uzatılıp uzatılmadığı merak konusudur.



2024 Yılı Geçici Vergi Ödeme Takvimi

2024 yılına ilişkin ilk geçici vergi dönemi için son ödeme günü olarak bilinen 17 Mayıs 2024 tarihi yaklaşırken, mükellefler tarafından "Geçici vergi 2024 uzatıldı mı?" sorusu sıkça sorulmaktadır. Bilindiği üzere, geçici vergi ödemeleri, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için önemli bir finansal planlama unsuru teşkil etmektedir.



Ödeme Süresinin Uzatılması

Bu yıl, özellikle pandemi sonrası ekonomik dinamiklerin getirdiği bazı zorluklar nedeniyle, birçok mükellef geçici vergi ödemeleri konusunda mevcut sürelerin yetersiz olabileceğini dile getirmekteydi. Maliye Bakanlığı bu durumu dikkate alarak, 2024 yılı I. Geçici Vergi Dönemi için bir düzenleme yapmıştır.

Buna göre, 2024 yılı ilk dönem geçici vergi beyanname verme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi, 22 Mayıs 2024 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır.



Bu uzatma, özellikle pandemi sonrası ekonomik toparlanma sürecinde işletmelerin likidite yönetimine önemli bir katkı sağlayacak ve mükelleflere mali yükümlülüklerini yerine getirme konusunda ek süre tanıyacaktır.

Ödeme sürelerinin uzatılması, mali disiplin açısından önemli bir rahatlama olarak değerlendirilmekte olup, işletmelerin ve bireylerin finansal planlamalarında önemli bir değişiklik yaratacaktır.

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