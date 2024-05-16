Geçici vergi uzatıldı mı, son ödeme tarihi ne zaman 2024? Beyanname verme süreleri ne zaman bitecek?

Kurumlar ve bireyler için önemli bir mali yükümlülük olan geçici vergi ödemeleri, her yıl belirli dönemlerde gündeme geliyor. Özellikle, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32. maddesi ve Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 120. maddesi gereğince düzenlenen geçici vergi beyannameleri, ilgili üç aylık dönemi takip eden ikinci ayın 17. gününe kadar vergi dairesine sunulmakta ve aynı gün içinde ödenmektedir. Bu süreç, mükellefler tarafından yakından takip edilmekte olup, özellikle ödeme sürelerinin uzatılıp uzatılmadığı merak konusudur.