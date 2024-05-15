Son dakika: THY’ye dört ödül birden! ’Capital500’ araştırmasının sonuçları belli oldu

EKŞİ: ÜLKEMİZİN EN DEĞERLİ MARKASIYIZ

Ödüle ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, ''Yerde, gökte ve dünyanın dört bir yanında görev alan 85 bin kişiyi aşan Türk Hava Yolları ailemizin çabasıyla bugün dünyanın sayılı havayolu şirketlerinden birisi ve ülkemizin en değerli markasıyız. Dolayısıyla ben de bu gurur verici ödülleri tüm çalışma arkadaşlarım adına alıyorum. Türk Hava Yolları olarak biliyoruz ki, hizmet süreçlerimizi ne kadar iyi geliştirirsek, çalışma arkadaşlarımızın motivasyonunu ne kadar artırırsak bayrağımızı da dünyanın dört bir yanında o kadar güçlü dalgalandırırız. Gökyüzündeki gurur yolculuğumuzda hedeflerimizi daha da geliştirmeye devam edeceğiz'' dedi.

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