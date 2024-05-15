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Son dakika: THY'ye dört ödül birden! 'Capital500' araştırmasının sonuçları belli oldu

Son dakika haberleri... En büyük 500 özel şirketin sıralandığı 'Capital500' araştırmasında THY'ye dört farklı ödül verildi. Ödülü alan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Yerde, gökte ve dünyanın dört bir yanında görev alan 85 bin kişiyi aşan Türk Hava Yolları ailemizin çabasıyla bugün dünyanın sayılı havayolu şirketlerinden birisi ve ülkemizin en değerli markasıyız" dedi.

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 13:06 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 13:06
Son dakika: THY’ye dört ödül birden! ’Capital500’ araştırmasının sonuçları belli oldu

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Türk Hava Yolları, ekonomi dergilerinden Capital tarafından gerçekleştirilen ve en büyük 500 özel şirketin sıralandığı 'Capital500' araştırmasında dört farklı ödüle birden layık görüldü.

İstanbul'da düzenlenen ödül törenine Türk Hava Yolları yöneticileri, Türkiye'nin önde gelen şirket yetkilileri ve medya mensupları katılım sağladı.

Bayrak taşıyıcı, 'Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi' araştırmasında yüksek performansıyla 'En Çok Kar Eden Şirket', 'Türkiye'nin En Büyük İkinci Şirketi', 'En Çok İhracat Yapan Şirket' ve 'Ulaştırma Sektörü Birincisi' ödüllerini aldı.

Ödül, Türk Hava Yolları ailesi adına Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi'ye takdim edildi.

EKŞİ: ÜLKEMİZİN EN DEĞERLİ MARKASIYIZ
Ödüle ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, ''Yerde, gökte ve dünyanın dört bir yanında görev alan 85 bin kişiyi aşan Türk Hava Yolları ailemizin çabasıyla bugün dünyanın sayılı havayolu şirketlerinden birisi ve ülkemizin en değerli markasıyız. Dolayısıyla ben de bu gurur verici ödülleri tüm çalışma arkadaşlarım adına alıyorum. Türk Hava Yolları olarak biliyoruz ki, hizmet süreçlerimizi ne kadar iyi geliştirirsek, çalışma arkadaşlarımızın motivasyonunu ne kadar artırırsak bayrağımızı da dünyanın dört bir yanında o kadar güçlü dalgalandırırız. Gökyüzündeki gurur yolculuğumuzda hedeflerimizi daha da geliştirmeye devam edeceğiz'' dedi.

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