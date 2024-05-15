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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten köprü ve otoyol ücreti açıklaması | Enflasyonla kararlı mücadele

Köprü ve otoyol ücretleriyle birlikte yıl sonu enflasyon verileri hakkında açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Köprü ve otoyollardaki son fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisinin yaklaşık 0,05 puan (taşımacılık maliyetleri kaynaklı tüm dolaylı etkiler dahil) ile sınırlı olacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullanırken yıl sonu enflasyon hedefine ulaşmakta kararlı olduklarını söyledi.

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 14:24 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 15:19
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten köprü ve otoyol ücreti açıklaması | Enflasyonla kararlı mücadele

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden otoyol ve köprü geçiş ücretiyle ilgili açıklama yaptı.

"Köprü ve otoyollardaki son fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisinin yaklaşık 0,05 puan (taşımacılık maliyetleri kaynaklı tüm dolaylı etkiler dahil) ile sınırlı olacağını öngörüyoruz." ifadesini kullanan Şimşek, yıl sonu enflasyon hedefine ulaşmakta kararlı olduklarını vurguladı. Şimşek, şunları kaydetti:

"Mali disiplini güçlendirmek için aldığımız kararlarda dezenflasyon hedefimizi göz önünde bulunduruyoruz. Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi ve önümüzdeki süreçte atacağımız diğer adımlarla maliye politikası olarak enflasyonla mücadeleye desteğimiz artarak devam edecek."

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