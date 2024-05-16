EMEKLİYE REFAH PAYI | Asgari ücrete ara zam olacak mı? Emekliye refah payı verilecek mi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı!

NASIL UYGULANACAK?
Refah payı dahil zam oranı, emeklilerin kök aylıklarına yansıtılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına eğer refah payı olmazsa ilk 6 aylık enflasyon oranı, refah payı varsa refah payı eklenmiş yeni oran yansıtılacak. Çıkan tutara yeni aylığın yüzde 4-5'i oranında ek ödeme ilave edilecek. İki ödemenin toplamı taban tutarın altındaysa Hazine desteğiyle (5510 Ek 19 ödemesi) taban tutara tamamlama yapılacak. Örneğin; Temmuz zammı refah payıyla yüzde 30'a yükseltilirse kök aylık yüzde 30 artırılarak hesap yapılacak.
MEMUR EMEKLİSİNE EN AZ 19.163 TL
En düşük memur emeklisi aylığı Temmuz zammı yüzde 20.5 olursa 14 bin 741 liradan 17 bin 762 liraya çıkacak. Bu aylık, eğer artış refah payı ile zam oranı yüzde 26'ya yükseltilirse 18 bin 573 liraya, yüzde 30 yapılırsa 19 bin 163 liraya ulaşacak.
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında refah payı ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:
ZAM ORANI NE OLACAK?
Emeklilere ve memurlara yapılacak temmuz artışı ile ilgili tahminlerimizi yüzde 25-30 bandında bir aylık enflasyonun çıkması bu da SSK, Bağ-Kur emeklilerine yüzde 25-30 civarında enflasyon artışı memurlar ve memur emeklilerine ise yüzde 20-25 bandında bir toplu sözleşme ve enflasyon artışı öngörülüyor.
Refah payı uzun zamandır uygulanıyor zaten. Yüzde 49 verildi ocak ayında.
Şimdi de yüzde 25-30 bandında bir 6 aylık enflasyonla yüzde 80-85 civarında bir kümülatif artış olacak. Yıllıktan bahsediyorum.
REFAH PAYI NE KADAR OLACAK?
10-15 puanlık bir refah payı ben de bekliyorum. Temmuzun 3'ünde enflasyon açıklandıktan sonra zaten hükümet bunu değerlendiriyor. Muhtemelen 10-15 puanlık refah payı bekliyorum.