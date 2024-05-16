EMEKLİYE REFAH PAYI | Asgari ücrete ara zam olacak mı? Emekliye refah payı verilecek mi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı!

Refah payı hem geçen yıl hem bu yıl uygulandı. 2023'ün Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 15.40, memur emeklilerinin yüzde 16.48 çıkan zam oranı, refah payı ile birlikte yüzde 30'a yükseltilmişti. Yine Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 19.77, memur emeklilerinin yüzde 17.55 olan zam oranı, yüzde 25'te eşitlenmişti. Bu yılın Ocak zammı ise memur emeklilerinde yüzde 49.25 çıkmış, SSK ve Bağ-Kur'luların yüzde 37.57 olan enflasyon artışına 11.68 puanlık refah payı eklenerek oranlarda yine eşitlik sağlanmıştı.

2 FORMÜL VAR

Temmuz'da yine refah payıyla birlikte emeklilerin zam oranlarının artırılması, hatta eşitlenmesi bekleniyor. Bu kapsamda iki formül ele alınacak. İlk formüle göre memur emeklilerinin artışı refah payı ile SSK ve Bağ-Kur'luların seviyesine çıkarılabilecek. İkinci formül ise tüm emeklileri kapsayacak. Bu formüle göre, tüm emeklilere refah payı verilerek zam oranları yükseltilebilecek.

NE GETİRECEK?

İlk 6 aylık enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklerinin zammının yüzde 25'i, memur emeklilerinin de yüzde 20'yi aşması bekleniyor. Örneğin; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 26 çıkarsa, memur emeklilerinin artışı yüzde 20.5 olacak. Eğer ilk formül hayata geçirilirse, memur emeklilerine 5.5 puanlık refah payı verilerek tüm emeklilerin zam oranı yüzde 26'da eşitlenebilecek.

İkinci formülün hayata geçirilmesi halinde verilecek refah payı tüm emeklilerin zam oranını yükseltecek kadar olacak. Örneğin; tüm emeklilerin zam oranı yüzde 30'da eşitlenebilecek.