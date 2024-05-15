SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

7'den 70'e hesaba geçecek: 1-2-3-4-5 kişinin yaşadığı ailelere yardım müjdesi!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları iş birliğiyle yürüttüğü yardım programlarıyla, ekonomik açıdan zorluk çeken vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Özellikle enerji maliyetlerinin arttığı bu dönemlerde, ihtiyaç sahibi hanelerin yanında yer alarak onlara maddi destek sağlamak, programın temel hedeflerinden biri. Bu yardım programları, özellikle kış aylarında enerji ihtiyacını karşılamakta güçlük çeken hanelere yönelik olarak tasarlanmıştır. Program, kapsamında elektrik ve doğalgaz faturalarında yaşanan yüksek maliyetlerin hafifletilmesi için ekonomik destek sunmaktadır.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 09:09 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 09:09
7’den 70’e hesaba geçecek: 1-2-3-4-5 kişinin yaşadığı ailelere yardım müjdesi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bazı haneler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen yardım programları, hayati bir öneme sahip. Özellikle de enerji ihtiyacını karşılamakta zorlanan hanelere yönelik olarak düzenlenen bu programlar merak konusu oldu.

ELEKTRİK YARDIMI NASIL ALINIR?

Elektrik yardımı, Elektrik Tahsis Desteği (ETD) programı çerçevesinde, muhtaç hanelere aylık olarak sunulmaktadır.

Destek miktarları, hanenin kişi sayısına göre değişkenlik gösteriyor. Örneğin; 1-2 kişilik haneler için aylık 130,09 TL (75 kilovatsaat), 3 kişilik haneler için aylık 173,46 TL (100 kilovatsaat), ve daha büyük haneler için ise bu miktar artmaktadır.

Başvurular, e-Devlet sistemi üzerinden yapılmakta olup, yardım alabilmek için belirlenen kriterleri karşılamak gerekmektedir.

YAKACAK YARDIMI NASIL ALINIR?

Ayrıca, 3294 sayılı Kanun kapsamında yürütülen bir başka program ise yakacak yardımıdır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, ihtiyaç sahibi hanelere kömür yardımı sağlamaktadır.

Bu yardım, bölgenin iklim koşulları ve kömürün ısıl değerleri gibi faktörler dikkate alınarak planlanmakta ve kış ayları öncesinde hanelere ulaştırılmaktadır.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Yardım programlarından yararlanabilmek için, hanenin sosyal güvencesinin olmaması veya varsa da hane içindeki kişi başına düşen aylık gelirin net asgari ücretin üçte birinden (2024 yılı için 5.667,37 TL) az olması gerekmektedir. Bu kriterleri sağlayan haneler, ilgili vakıflar aracılığıyla başvuruda bulunabilirler.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 8 gözaltı! 3 sivil 1 komiser 4 emniyet görevlisi
MİT’ten Hakurk’ta nokta operasyon: PKK/KCK’li teröristler Ahmet Bayar ile Ahmed İbrahim El Ahmed etkisiz hale getirildi
Trendyol
FETÖvari kumpasta çarpıcı gelişmeler: Yeni gözaltılar var! Yurt dışına kaçma nedeni belli oldu! Planı kurdu ailesi maşa oldu
Galatasaray’dan çok konuşulacak hamle! Milli golcü geliyor
EMEKLİYE REFAH PAYI | Asgari ücrete ara zam olacak mı? Emekliye refah payı verilecek mi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı!
Son dakika: Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya suikast girişimi: Görüntüler ortaya çıktı | Avrupalı liderler panikte: Sıra hangi isimde?
ABD’li profesörün hedefi Mardin akrebiymiş! Soruşturmada dikkat çeken detaylar
Örgütün gizli kasası Bahar Candan çıktı! Sazan sarmalı yöntemiyle 41.5 milyon Liralık vurgun! %25 indirimli satış vaadiyle...
Trakya’da hayata geçirilecek! Tarım Kredi’den et fiyatlarını düşürecek hamle
Öğretmenlere ek ders ücreti müjdesi! Artık gece gündüz ayrımı yapılmayacak: 160 gösterge rakamı üzerinden hesaplanacak
Başkan Erdoğan’dan TOBB Genel Kurulu’nda önemli açıklamalar! TOGG vurgusu... Uzun yıllar sonra bu sefer treni ve trendi kaçırmadık
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu
Peru’da küresel terör LGBT’ye geçiş yok: Trans bireyler akıl hastası statüsüne alındı
FETÖvari kumpasın medya ayağı! İtiraflar mahkeme tutanağında Uğur Dündar panikte... Diğer iki gazeteci kim?
SON DAKİKA