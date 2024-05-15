7’den 70’e hesaba geçecek: 1-2-3-4-5 kişinin yaşadığı ailelere yardım müjdesi!

Bazı haneler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen yardım programları, hayati bir öneme sahip. Özellikle de enerji ihtiyacını karşılamakta zorlanan hanelere yönelik olarak düzenlenen bu programlar merak konusu oldu.
Bazı haneler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen yardım programları, hayati bir öneme sahip. Özellikle de enerji ihtiyacını karşılamakta zorlanan hanelere yönelik olarak düzenlenen bu programlar merak konusu oldu.
ELEKTRİK YARDIMI NASIL ALINIR?
Elektrik yardımı, Elektrik Tahsis Desteği (ETD) programı çerçevesinde, muhtaç hanelere aylık olarak sunulmaktadır.
Destek miktarları, hanenin kişi sayısına göre değişkenlik gösteriyor. Örneğin; 1-2 kişilik haneler için aylık 130,09 TL (75 kilovatsaat), 3 kişilik haneler için aylık 173,46 TL (100 kilovatsaat), ve daha büyük haneler için ise bu miktar artmaktadır.
Başvurular, e-Devlet sistemi üzerinden yapılmakta olup, yardım alabilmek için belirlenen kriterleri karşılamak gerekmektedir.
YAKACAK YARDIMI NASIL ALINIR?
Ayrıca, 3294 sayılı Kanun kapsamında yürütülen bir başka program ise yakacak yardımıdır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, ihtiyaç sahibi hanelere kömür yardımı sağlamaktadır.
Bu yardım, bölgenin iklim koşulları ve kömürün ısıl değerleri gibi faktörler dikkate alınarak planlanmakta ve kış ayları öncesinde hanelere ulaştırılmaktadır.
KİMLER FAYDALANABİLİR?
Yardım programlarından yararlanabilmek için, hanenin sosyal güvencesinin olmaması veya varsa da hane içindeki kişi başına düşen aylık gelirin net asgari ücretin üçte birinden (2024 yılı için 5.667,37 TL) az olması gerekmektedir. Bu kriterleri sağlayan haneler, ilgili vakıflar aracılığıyla başvuruda bulunabilirler.