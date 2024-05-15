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Son dakika: Rekabet Kurulu'ndan Viking Kağıt'a soruşturma

Son dakika haberleri... Rekabet Kurulu, temizlik ürünleri pazarında tuvalet kağıdı, kağıt havlu, peçete, ıslak havlu, ıslak mendil, kolonya, kutu mendil ve cep mendili üretimi ve satışı alanlarında faaliyet gösteren Viking Kağıt hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 10:46 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 10:46
Son dakika: Rekabet Kurulu’ndan Viking Kağıt’a soruşturma

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Rekabet Kurulu, temizlik ürünleri pazarında faaliyet gösteren Viking Kağıt ve Selüloz Sanayi ve Ticaret AŞ'ye soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Lily, Terra, Senso, Pufla ve Select markalı ürünleri bünyesinde bulunduran şirketin, alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirleyerek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma Kurulca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli buldu.

Kurul, temizlik ürünleri pazarında tuvalet kağıdı, kağıt havlu, peçete, ıslak mendil, kolonya ve kutu mendil üretimi ile satışı alanlarında faaliyet gösteren Viking Kağıt ve Selüloz Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açtı.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

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